Cumple Pepe Saldívar  con transparentar la administración; inicia auditoría 2025

Zacatecas, Zac.- Con la finalidad de seguir con la política de transparencia en la aplicación de recursos para darle certeza a la ciudadanía de que sus impuestos están aplicados en la mejoría de servicios, el Gobierno que encabeza Pepe Saldívar inició formalmente con la auditoría del ejercicio 2025.

La representante legal del ayuntamiento, la Síndica Municipal Analí Infante, acompañada del Secretario de Finanzas Jesús Rodríguez, dieron inicio ante personal de la Auditoría Superior del Estado, al acto de revisión.

“Seguimos cumpliendo con transparentar los recursos y las acciones gubernamentales que llevamos a cabo como municipio, siempre dando resultados escuchando las necesidades de manera directa con las y los guadalupenses”, indicó Analí Infante.

Por su parte, el Tesorero municipal manifestó que el Presidente Municipal, Pepe Saldívar, ha hecho hincapié en que todo el recurso del municipio, tanto el que proviene de la recaudación a través del impuesto predial y otros ingresos, así como programas estatales y participaciones federales, se aplica siempre bajo un estricto apego a la ley.

Finalmente, cabe señalar que para dar certeza y pluralidad a este acto de inicio de auditoría, estuvo presente la titular del Órgano Interno de Control, Patricia González.