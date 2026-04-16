Entregan apoyos para vivienda en Guadalupe

Cieneguitas, Guadalupe, Zac.- Al encabezar la entrega de material para el mejoramiento de viviendas en la comunidad Cieneguitas, el Gobernador David Monreal Ávila destacó que Guadalupe avanza con paso firme hacia el progreso gracias a la implementación de programas sociales, obras de infraestructura y acciones en beneficio directo de las familias.

Acompañado por el Presidente Municipal de Guadalupe, José Saldívar Alcalde, el mandatario estatal subrayó que el desarrollo de este Pueblo Mágico es resultado del trabajo coordinado entre autoridades y ciudadanía, así como de una política social enfocada en atender a quienes más lo necesitan.

En ese sentido, el Gobernador David Monreal reiteró su compromiso de fortalecer los programas de vivienda, los cuales permiten a las familias construir y mejorar su patrimonio de manera progresiva.

Mencionó que estos apoyos, coordinados por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (Seduvot), van desde la entrega de materiales básicos, como cemento, hasta paquetes completos que incluyen bloques, láminas o incluso la construcción de cuartos y pies de casa.

El Gobernador David Monreal expuso que este esquema brinda a las y los beneficiarios la posibilidad de avanzar conforme a sus necesidades, consolidando poco a poco su vivienda.

Acompañado también por la Diputada local Susana Barragán Espinosa y por el Diputado Saúl Cordero Becerril, anunció que se ampliará la cobertura de estos programas en Guadalupe, por lo que instruyó a las autoridades responsables a levantar nuevos padrones de beneficiarios, con el objetivo de que más familias accedan a estos apoyos.

De la misma manera, destacó otras acciones relevantes en el municipio, como la construcción de hasta 4 mil viviendas, de las cuales ya se han iniciado mil 500, así como el impulso al campo mediante la entrega de maquinaria, implementos agrícolas y sistemas de riego.

A ello se suma el rescate carretero en diversas comunidades y la edificación de un Hospital de Alta Especialidad en Guadalupe, considerado un proyecto histórico para la región.

En materia social, resaltó la continuidad de programas como Corazón Contento y el esquema de apoyo “peso a peso”, los cuales buscan fortalecer la economía familiar.

Además, anunció que se mantendrán los programas educativos estatales que garantizan la entrega gratuita de mochilas, útiles y calzado escolar, a los que se sumará el respaldo federal con apoyos económicos directos para las familias.

Por su parte, el Presidente Municipal de Guadalupe, José Saldívar, reconoció el respaldo del Gobernador David Monreal, y aseguró que las obras y acciones emprendidas han generado bienestar en las comunidades.

“El pueblo de Guadalupe está contento y agradecido con el Gobernador, porque los apoyos están llegando de manera directa, sin intermediarios, como lo demanda la gente”, afirmó.

Saldívar Alcalde destacó el avance en infraestructura carretera, el impulso a programas sociales y la construcción del Hospital de Alta Especialidad, obras que, dijo, están marcando un antes y un después en el desarrollo del municipio.

Durante el evento, se realizó la entrega de 1 mil bultos de cemento para el mejoramiento de viviendas, destinados a la construcción de pisos firmes, losas y ampliaciones, en beneficio directo de las familias de distintas colonias y comunidades de Guadalupe.