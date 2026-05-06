Llevarán a Pinos primer Festival de Paz, Bienestar y Progreso

Zacatecas, Zac.- Al cumplir su compromiso de llevar actividades artísticas para la población de las diversas regiones del estado, el Gobernador David Monreal Ávila anunció la primera edición del Festival de la Paz, Bienestar y Progreso, que se realizará en el municipio de Pinos, el próximo sábado 9 de mayo.

Será a las 19:00 horas, en la cabecera municipal, donde se presentarán las agrupaciones musicales “Los Ávila”, “La Fe Norteña” de Toño Aranda y “Los Alegres de Jerez”. El objetivo es fomentar la convivencia social, así como fortalecer la cultura y las tradiciones.

El Gobernador David Monreal explicó que estos festivales se llevarán a cabo en distintas regiones, con el propósito de acercar las actividades artísticas a todo el estado y que éstas no solo se realicen en la capital, además de promover el reencuentro comunitario.

Al respecto, mencionó que existía un reclamo legítimo en los municipios para acercar eventos artísticos y culturales a más regiones del estado luego del éxito del 40 Festival Cultural de Zacatecas, realizado recientemente en la capital y que reunió más de 400 actividades, entre exposiciones fotográficas, obras de teatro, conciertos de guitarra y piano, así como foros de cine, superando la capacidad de aforo en todos sus escenarios y con la participación de artistas locales, nacionales e internacionales.

Asimismo, Monreal Ávila destacó que con los buenos resultados en materia de seguridad, como la disminución de homicidios dolosos en más del 90 por ciento, se ha logrado recuperar la cotidianidad y la tranquilidad de las y los zacatecanos, lo que permite el desarrollo de este tipo de actividades.

Por ello, anunció la realización del primer Festival de la Paz, Bienestar y Progreso en la región sureste, que comprende, además de Pinos, los municipios de Villa Hidalgo, Loreto, Villa González Ortega, Pánfilo Natera y Noria de Ángeles.

También adelantó que estos festivales se replicarán en otras regiones del estado, como Ojocaliente, Calera, Guadalupe, Nochistlán, Fresnillo, Río Grande y Zacatecas.

“Estaremos informando oportunamente; por lo pronto, el sábado vamos a Pinos. Queremos una sana convivencia, queremos alegría, queremos felicidad y queremos paz”, añadió.

Comentó que para garantizar la tranquilidad de las familias asistentes, se implementará un dispositivo de seguridad, tal como se ha hecho en todos los eventos artísticos realizados por el Gobierno de Zacatecas.

“Deseo que tenga mucho éxito, porque quiero la felicidad para las y los zacatecanos y que sea el preámbulo de los festivales posteriores”, expresó.

El mandatario puntualizó que en la organización de estos eventos participarán los titulares de la Secretaría de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo; del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) “Ramón López Velarde”, María de Jesús Muñoz Reyes, y del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Humberto de la Torre Delgado.