Ayudará DERES de Pinos a mantener seguridad en la región: Pepe Saldívar

Zacatecas, Zac.- «Nuevo Destacamento Regional de Seguridad (DERES) ubicado en Saldaña, Pinos, inaugurado por el Gobernador David Monreal, es clave para mantener la paz en la región», así lo consideró Pepe Saldívar, Presidente municipal de Guadalupe.

Tras acudir a la inauguración de la nueva fortaleza que se encuentra en los límites de Zacatecas y San Luis Potosí, el edil guadalupense aplaudió la coordinación entre el alcalde de Pinos, Armando Contreras y el Gobierno del Estado en materia de seguridad, pues al igual como lo ha hecho Guadalupe con el cuartel de Guardia Nacional de San Jerónimo, el complejo de seguridad de Pinos fue construido en un terreno donado por dicho municipio.

Asimismo el municipio de Guadalupe recibió 78 Certificados Únicos Policiales los cuales dan certeza de la capacidad institucional de la corporación guadalupense.