Fortalecen lazos UAZ y SEZAMI en beneficio de comunidad migrante

Zacatecas, Zac.- Con el propósito de estrechar vínculos con la comunidad zacatecana en el exterior, autoridades de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y de la Secretaría del Zacatecano Migrante (SEZAMI), sentaron las bases de una colaboración histórica que traerá beneficios directos para la población migrante, informó el abogado general de la UAZ, Fernando Hazael Huerta Robles, en representación del rector de la Máxima Casa de Estudios, Ángel Román Gutiérrez.

El abogado general subrayó que la Universidad ha impulsado estrategias clave para el fortalecimiento académico y la estabilidad institucional, premisas que hoy permiten extender su impacto social hacia sectores emblemáticos de la entidad, como lo es la comunidad migrante.

Durante el encuentro se acordó la próxima firma de un convenio de colaboración institucional, cuyo objetivo principal será diseñar y ejecutar acciones que beneficien directamente a los clubes migrantes del estado, aprovechando la capacidad académica y técnica de la UAZ para fortalecer el impacto social de los connacionales.

La reunión contó con la presencia de actores fundamentales para la operatividad y legalidad del proyecto. Por parte de la UAZ participaron el abogado general, Fernando Hazael Huerta Robles; la titular de la Coordinación de Vinculación, Argelia López; y el secretario académico, Hans Hiram Pacheco. En representación de la SEZAMI asistió el titular de la Secretaría, Iván Reyes Millán, acompañado por su equipo de colaboradores.

Al concluir, el abogado general enfatizó que esta “reunión de esfuerzos reafirma el compromiso de la UAZ con el desarrollo regional, extendiendo nuestras manos más allá de las fronteras para apoyar a quienes, con esfuerzo, siguen impulsando a Zacatecas desde el extranjero”.

Con esta iniciativa, la academia y el gobierno estatal caminan de la mano para brindar herramientas de profesionalización, asesoría y apoyo técnico a las organizaciones de zacatecanos en el exterior.