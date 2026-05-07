Supervisan distritos de PJEZ

Zacatecas, Zac.- En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas y la normatividad aplicable, las Magistradas Vania Vaquera Torres y Celia Nayely Juárez Castro, así como el Presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, Magistrado José Luis Hernández Ugalde, continúan realizando visitas judiciales a diversos órganos jurisdiccionales de la entidad.

Dichas visitas se llevaron a cabo en los Juzgados de Primera Instancia y de lo Familiar, así como en los Juzgados de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de los distritos judiciales de Jalpa, Pinos, Loreto, Sombrerete y la capital del Estado, con el propósito de constatar su estado y funcionamiento.

Durante el desarrollo de estas visitas, se revisan los libros de gobierno, el Sistema Integral de Gestión Judicial, así como diversos expedientes por materia y tipo de juicio, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en cada caso y de los principios que rigen la impartición de justicia. Asimismo, se realizan entrevistas con el personal jurisdiccional conforme a lo establecido en los Lineamientos de Visitas Judiciales, además de la revisión de causas penales mediante muestreo.

Una vez concluidas las visitas, el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial deliberará en sesión ordinaria sobre los dictámenes que contengan los resultados finales de cada órgano jurisdiccional evaluado, a fin de emitir las determinaciones y observaciones conducentes que fortalezcan su desempeño.

Lo anterior ante la facultad del Tribunal de Disciplina Judicial como órgano competente para supervisar, evaluar y verificar el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado, mediante la práctica de visitas ordinarias y extraordinarias.