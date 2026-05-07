Las fiestas de mayo

Por: Mtro. Alfredo Arnold

Académico de la UAG

El quinto mes del año también es abundante en celebraciones históricas; el Día de las Madres, el mes de la Virgen María y la conmemoración de la Batalla de Puebla, son los mejores ejemplos

Aun sin formar parte de las vacaciones tradicionales de Navidad, de las celebraciones de fin de año, ni de Semana Santa, el mes de mayo es una época festiva en México; incluye eventos sociales, celebraciones religiosas y fechas históricas. El Día de las Madres, el mes de la Virgen María y la conmemoración de la Batalla de Puebla, son los mejores ejemplos.

El Día de las Madres es una de las fiestas más populares del año a pesar de que no se trata de la conmemoración de un hecho histórico. Se celebra prácticamente en todo el mundo, aunque en distintas fechas. Su origen en México es relativamente reciente, se instauró en el año de 1922 como una iniciativa del periódico Excélsior que dirigía Rafael Alducín, y también como contrapeso a los movimientos feministas que comenzaban a surgir en diferentes puntos del país en aquellos días.

A pesar de los problemas y enfrentamientos armados que ocurrían en un México que aún no encontraba la paz, el Día de las Madres fue aceptado por la población, pobres y ricos, y poco a poco el festejo se fue extendiendo a las abuelitas, las tías y a otras mujeres que desempeñan el rol maternal sin serlo físicamente. La celebración llegó hasta los panteones, donde flores y notas musicales les dedican con nostalgia a las madres ausentes.

El Día de las Madres es esperado por el comercio, en México y en otros países, como una de las mejores épocas de ventas en el año.

En otro ámbito, la Iglesia Católica dedica todo el mes de mayo a la Virgen María. Es una devoción muy antigua, ya que desde el siglo XVI San Felipe Neri animaba a los jóvenes a ofrecer flores y cantar alabanzas a la Virgen durante este mes. Con el tiempo, la tradición se fue consolidando y se fortaleció con la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción declarado por el papa Pío IX. El rezo del Rosario, el ofrecimiento de flores por parte de niños y niñas y otras prácticas en honor a la Virgen María, son algunas de las tradiciones más frecuentes durante el mes de mayo.

El quinto mes del año también es abundante en celebraciones históricas. La más significativa es la del 5 de mayo, que recuerda la epopeya militar de la Batalla de Puebla de 1862, cuando las fuerzas defensivas mexicanas derrotaron al ejército más poderoso del mundo en aquella época, el de Napoleón III. Fue una victoria pírrica, costosa, ya que lamentablemente, cuatro meses después de aquel combate, perdió la vida el joven comandante Ignacio Zaragoza a causa de la tifoidea, y unos meses después los franceses volvieron a la carga y llegaron hasta la desprotegida ciudad de México.

El mes de mayo es un crisol donde se funden muchos sucesos, tradiciones y recuerdos del pueblo mexicano.