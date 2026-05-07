Entrega Pepe Saldívar barda perimetral en preparatoria de Zóquite

Zacatecas, Zac.- Los gobiernos de David Monreal y de Pepe Saldívar continúan apostándole a la infraestructura educativa, en esta ocasión, el presidente municipal inauguró la segunda etapa de muro perimetral en la Preparatoria Jesús Reyes Heroles, ubicada en la comunidad de Zóquite.

Acompañado de alumnado, padres y madres de familia, directivos de la escuela y de autoridades estatales, el primer edil reconoció el trabajo coordinado entre los gobiernos estatal y municipal quienes mediante la mezcla de recursos logran bienestar y progreso para las y los guadalupenses.

“Muchas gracias señor Gobernador, David Monreal, por apoyarnos en la construcción de aulas, de bardas perimetrales, de canchas deportivas y de cada vez más infraestructura para las escuelas de Guadalupe, tanto para la cabecera, como para las comunidades, gracias también a los diputados Susana Barragán y Saúl Cordero por hacer equipo para el bien del municipio”, indicó el alcalde.

Por su parte, la señora Marcela Guerra, en representación de la asociación de padres y madres de familia, agradeció a las autoridades por traer este tipo de beneficios a la preparatoria, misma que se ha visto beneficiada con un cuarto para la cooperativa y por el programa del DIF municipal “Transformando el ciclo”… “Usted va a ser recordado como el mejor presidente que ha tenido Guadalupe”, agregó la madre jefa de familia.

Asimismo, el Director de la Preparatoria, Jesús Eduardo Varela de Lara invitó a las autoridades a seguir trabajando en equipo para que los 140 estudiantes de la escuela sigan formándose en un ambiente seguro y con instalaciones dignas.

Finalmente, cabe señalar que en el evento estuvo presente Martha Rangel Trujillo, en representación de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, así como parte del cuerpo edilicio del ayuntamiento de Guadalupe.