Invierten más de 65 mdp en construcción e instalación de DERES Pinos

Pinos, Zac.- Con una inversión superior a los 65 millones de pesos, el Gobernador David Monreal Ávila inauguró el Destacamento Regional de Seguridad (DERES) de Saldaña, Pinos, una infraestructura estratégica que blinda la zona limítrofe con San Luis y refuerza la inteligencia operativa de la red de destacamentos proyectada por la actual administración como eje central de la estrategia estatal de pacificación.

“Seremos el Gobierno que pacificó Zacatecas”, indicó el mandatario estatal, David Monreal Ávila, al cortar el listón inaugural del DERES junto a la Directora nacional del Registro Público Vehicular (Repuve), Paola Aceves Sandoval, en representación de Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y los integrantes de la Mesa de Estatal de Construcción de Paz.

El nuevo destacamento se levanta sobre una superficie total de 20 mil metros cuadrados en el que se dispone de cancha de usos múltiples y cancha de futbol.

Se tiene lo más nuevo en tecnología, equipamiento de alta gama, el complejo cuenta con dos edificios principales: el Edificio A con módulos de dormitorios en planta baja y planta alta para 120 policías, y un módulo de capacitación con aula regional.

A un costado, el módulo de cocina-comedor para 120 oficiales —con cocina equipada y refrigeración— y un módulo de servicios con baños públicos gratuitos para usuarios de la carretera, asta bandera y estacionamiento.

El Gobernador David Monreal Ávila estableció que la paz no se decreta, se construye todos los días, con coordinación, estrategia, con voluntad de servir al pueblo.

Dignificación policial



Hoy se dignifica la función policial, se fortalecen sus condiciones para que hagan bien su trabajo, por lo que hizo un reconocimiento a los elementos de seguridad por el sacrificio que hacen todos los días para darle paz y tranquilidad a este pueblo, “gracias a todas las corporaciones, al Ejército, la Guardia Nacional, las Policías de Investigación, las Estatales, y a la Presidenta Claudia Sheiunbaum Pardo, quien ha mostrado un compromiso con la consolidación nacional”.

El mandatario estatal subrayó que esta obra forma parte del esquema integral de pacificación que ha permitido reducir en 92 por ciento los homicidios dolosos en Zacatecas desde septiembre de 2021, y que ha colocado al estado en el lugar 28 de 32 entidades federativas en incidencia delictiva al cierre de abril de 2026.

Fortalecimiento a las instituciones de seguridad



El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Manuel Eduardo Flores Sonduk, detalló que el DERES de Saldaña-Pinos opera bajo un esquema de coordinación interinstitucional permanente entre la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Estatal y las policías municipales, e incorpora arcos lectores con la nueva tecnología Repuve, capaces de identificar color de vehículo, descripción de personas que ingresan al estado y emitir alertas automáticas en caso de detectar armamento.

En fortalecimiento a las instituciones de seguridad pública estatales y municipales, se entregaron 6 mil 505 uniformes a las distintas corporaciones policiales y de protección civil del estado, distribuidos de la siguiente manera: 474 uniformes para Policía Rural, 871 para la Táctica Municipal, 1 mil 019 para la Policía de Reacción, 1 mil 019 para la Policía Estatal.

Además, 1 mil 165 para la Policía Municipal estatal, 1 mil 015 para policías municipales de los distintos ayuntamientos, 60 para la Policía Turística, 150 para la Policía de Proximidad de Fresnillo, 60 para Protección Civil municipal, 33 para Protección Civil estatal, 34 para la Policía Aérea, 509 para la Fiscalía General de Justicia del Estado, y 96 para Servicios Periciales.

Asimismo, se hizo entrega de patrullas, un vehículo blindado y un vehículo táctico para labores operativas de seguridad pública, así como cinco pistolas antidrones, una para la Fiscalía General de Justicia del Estado, una para el Sistema Penitenciario y tres para tareas operativas de la Secretaría de Seguridad Pública, y una pistola antidrone asignada al propio DERES Saldaña-Pinos.

La entrega de equipamiento y el DERES de Saldaña consta de una inversión total por el orden de los 211 millones de pesos.

El Centro Estatal de Inteligencia integrado al complejo concentrará tecnología de vanguardia conectada con el C5, mientras que el aula de capacitación regional servirá como sede permanente de profesionalización para policías de los tres órdenes de gobierno en toda la región sureste del estado.

El Gobernador David Monreal Ávila informó que el DERES Saldaña-Pinos es el segundo destacamento inaugurado en la presente administración, tras el de Mazapil, y forma parte de un programa que contempla seis destacamentos adicionales en construcción o proyección para sellar progresivamente las zonas limítrofes y reforzar el interior del territorio estatal.

El Presidente Municipal de Pinos, Armando Contreras Mata, indicó que este es un municipio que mira hacia adelante, el desarrollo y la seguridad de la gente van de la mano. En ese sentido, resaltó que la inauguración de este destacamento representa un paso firme a un mejor futuro, pues la seguridad no sólo es una tarea institucional sino un compromiso con la gente.

Tuvieron participación en el evento el Comandante de la Decimoprimera Zona Militar, Isaac Bravo López; en representación de la Guardia Nacional, Césareo Juventino Rojas Popoca; el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza; el Secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral; el Fiscal General de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya; el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Carlos Villegas Márquez.

Además, el Jefe de Estación del Centro Nacional de Inteligencia, Juan Gabriel Sosa Pinto; el Delegado de la Fiscalía General de la República, Francisco Javier Esquivel Cruz; el Secretario Técnico de la Mesa de Construcción de Paz, Osvaldo Cerrillo Garza.

Así como los presidentes municipales de Guadalupe, José Saldívar Alcalde; de Loreto, Antonio Tiscareño de Anda, de Tlaltenango, Francisco Delgado Viramontes, entre otros, y la Delegada del Instituto Nacional de Migración, Celeste Arteaga Ramos; el Presidente del Consejo Estatal de Consulta y Participación Ciudadana, Oscar Javier Rodríguez Aguirre, y la Presidenta del Observatorio de Seguridad y Gobernanza Urbana, Yanalté Rodríguez Soto, entre otros.