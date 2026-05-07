Recibe Zacatecas reconocimiento por concluir jornadas de salud en primarias

Ciudad de México.- Gracias al respaldo y visión del Gobernador David Monreal Ávila para fortalecer la atención integral de la niñez, la administración estatal, a través de la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEZ), encabezada por Gabriela Pinedo Morales, recibió un reconocimiento del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por concluir las jornadas de salud en escuelas primarias públicas, como parte de la estrategia “Vive Saludable, Vive Feliz”.

La entrega se realizó durante una reunión nacional de autoridades educativas, encabezada por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, quien destacó el trabajo realizado en Zacatecas para llevar brigadas de salud a planteles de educación básica.

De acuerdo con el reconocimiento otorgado, la entidad cumplió con las Jornadas de Salud en escuelas primarias públicas, en el marco de la estrategia impulsada por el Gobierno de México, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual busca promover hábitos saludables y atención preventiva para niñas y niños.

En Zacatecas, las jornadas incluyeron acciones de valoración de peso y talla, salud visual, salud bucal y orientación alimentaria, en planteles escolares de distintas regiones del estado.

La estrategia “Vive Saludable, Vive Feliz” es coordinada a nivel nacional por la SEP, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).