Colocan cápsula del tiempo en Casa Cuna Semillitas

Guadalupe, Zac.- El Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario estatal David Monreal Ávila, realizó una emotiva actividad con niñas y niños de Casa Cuna “Plácido Domingo”, quienes participaron en el entierro de la cápsula del tiempo de la nueva Casa Cuna “Semillitas”, un espacio que simboliza esperanza, amor y un mejor futuro para la infancia.

La actividad fue encabezada por la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, quien convivió con las y los pequeños durante este significativo momento que quedará marcado en la historia de este nuevo hogar.

La cápsula del tiempo contiene fotografías del proceso de construcción de la nueva Casa Cuna “Semillitas”, así como autoretratos elaborados por las niñas y niños, quienes plasmaron en dibujos sus sueños, emociones y alegría.

Durante la actividad, la señora Sara Hernández de Monreal destacó que este nuevo espacio es construido con amor y compromiso para brindar a la niñez un entorno digno, seguro y lleno de oportunidades para su desarrollo integral.

Dijo que cada recuerdo guardado en esta cápsula representa la ilusión y esperanza de construir un mejor presente y futuro para las niñas y niños que habitarán este lugar.

Con acciones como ésta, enmarcada en la Agenda del Progreso, el Gobierno de Zacatecas, a través del SEDIF, refrenda su compromiso de continuar el impulso a proyectos que fortalezcan el bienestar y la protección de la infancia zacatecana.