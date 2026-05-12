Asegura Geovanna Bañuelos que es tiempo de mujeres y tiempo de dignificar a nuestras madres

Tiempo de mujeres, tiempo de dignificar a nuestras madres: Geovanna Bañuelos

Con motivo de la celebración del Día de las Madres, la senadora Geovanna Bañuelos destacó la importancia de este sector en nuestra sociedad. Recordó que siete de cada diez mujeres de 15 años y más son madres que contribuyen al desarrollo económico, social y cultural de Zacatecas y México.

“Sí es tiempo de mujeres, entonces, es tiempo de dignificar a nuestras madres. Somos un país donde se venera a nuestras progenitoras por su entrega y devoción a sus hijas e hijos, además, por ser el pilar de las familias mexicanas”, sostuvo la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT).

Ante cientos de mamás zacatecanas que acudieron al festival organizado por el presidente municipal de Trancoso, Zacatecas, Antonio Rocha Romo e integrantes del Cabildo, la senadora Geovanna Bañuelos reconoció la importancia de las madres mexicanas en la sociedad.

“El principal pilar de nuestra patria lo conforman nuestras madres. Ellas cohesionan nuestra sociedad, promueven valores y contribuyen a forjar nuestra identidad y nuestra mexicanidad”, afirmó.

Sin embargo, la legisladora zacatecana reconoció que en la actualidad, el reto de ser madre no es menor. El 45.6% de las madres trabajadoras laboran entre 35 a 48 horas a la semana. De igual forma, el 4.8% no reciben ningún ingreso por su trabajo; el 49.2% perciben un salario mínimo al mes y el 28.1% entre 1 a 2 salarios mínimos, lo que representa precarización laboral.

“No olvidemos que más de 11 millones son jefas de familia y tienen el reto de sacar adelante a sus hijos y ser el sostén diario de sus hogares. Sus salarios son hasta 25% menos que los hombres, sin embargo, el 76% de las mujeres se les exige más que a los varones en el trabajo”.

El embarazo infantil y adolescente representa cerca de 100 mil nacimientos anuales a nivel nacional, lo que conlleva a profundizar el abandono escolar, pobreza, oportunidades económicas y hasta violencia de género.

Al Estado le corresponde políticas públicas justas: leyes que asuman la perspectiva de la maternidad, guarderías accesibles, prevención real del embarazo adolescente y una respuesta expedita a la violencia contra las mujeres.

Además de alzar la voz por las madres mexicanas, la senadora Geovanna Bañuelos ha acompañado y respaldado reformas fundamentales para garantizar mayores derechos y condiciones de dignidad para las mujeres.

“Desde el Senado he impulsado y votado a favor de la llamada Ley 3 de 3 contra la violencia, para impedir que agresores, deudores alimentarios y acosadores ocupen cargos públicos; respaldé reformas para reconocer y ampliar los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar; así como iniciativas para garantizar vacaciones dignas, combatir la subcontratación abusiva y avanzar en la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales”.

De igual forma, la senadora petista ha acompañado las reformas en materia de igualdad sustantiva, para fortalecer la participación, los derechos y las oportunidades de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública, económica y social del país.

Y ha apoyado las reformas presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum a favor de las mujeres y la niñez, entre ellas el fortalecimiento de programas sociales como la ampliación de la Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 63 años; la construcción de 200 Centros de Cuidado Infantil para madres trabajadoras.

Así como el reconocimiento permanente a mujeres de pueblos originarios y afrodescendientes; la prioridad para las mujeres como propietarias dentro del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar; y el reconocimiento de derechos agrarios a por lo menos 150 mil mujeres del campo.

“Como mujer, como zacatecana sigo luchando contra el matrimonio infantil y los matrimonios forzados, contra la violencia política en razón de género, contra una vida libre de violencia, así como por la protección de los derechos laborales de las trabajadoras y las oportunidades de bienestar, justicia y autonomía para millones de mujeres mexicanas”, concluyó.