Informa INE que son últimos días de registro para integrar Consejo Local

Zacatecas, Zac.- La Delegación en Zacatecas del Instituto Nacional Electoral (INE) informa que continúa abierta pero próxima a cerrar, la convocatoria para la integración de las Consejerías Electorales del Consejo Local, órgano ciudadano encargado de vigilar la organización de las elecciones.

La función esencial del Consejo Local es la supervisión de las actividades que realizan las Juntas Locales y Distritales del INE en el desarrollo de las diferentes etapas del proceso electoral.

Las personas aspirantes deben ingresar a la página www.ine.mx/integracion-consejos-locales-distritales-2026-2027/ realizar su inscripción, tomar en la misma página el curso de inducción, descargar los formatos, firmarlos y acudir personalmente a cualquiera de las cuatro Juntas Distritales Ejecutivas (Fresnillo, Jerez, Zacatecas y Guadalupe) o a la Junta Local Ejecutiva para realizar la validación de su documentación, en un horario de atención de 8:30 de la mañana a 4:00 de la tarde de lunes a viernes.

El registro de aspirantes comenzó el 1 de mayo y concluirá el próximo viernes 15 de mayo, por lo que se invita a la ciudadanía interesada a completar oportunamente todos los requisitos establecidos en la convocatoria.

Es importante resaltar que la convocatoria considera la inclusión de personas afromexicanas, de las diversidades sexuales y de género, con discapacidad, indígenas, adultas mayores, jóvenes y migrantes.

Los requisitos principales para participar son: tener nacionalidad mexicana en pleno goce de derechos políticos y civiles, contar con credencial para votar vigente, tener al menos dos años de residencia en Zacatecas, contar con los conocimientos necesarios para el cargo, no haber sido candidata(o) ni dirigente partidista en los tres años previos y no contar con antecedentes penales dolosos, así como gozar de buena reputación.

Para más información, se puede visitar www.ine.mx, marcar al 800 433 2000 o enviar correo a [email protected].

La participación ciudadana es indispensable en el desarrollo de las elecciones.