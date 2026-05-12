Organizan Encuentro de Negocios 2026 para fortalecer MiPyMEs

Guadalupe, Zac.- Con el objetivo de fortalecer la economía local y generar mayores oportunidades para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), el Gobierno de Zacatecas llevó a cabo el Encuentro de Negocios 2026, en el que se promovió la vinculación directa con grandes empresas tractoras.

Este esfuerzo forma parte de la estrategia impulsada por el Gobernador David Monreal Ávila, a través de la Agenda del Progreso, que busca consolidar un entorno favorable para el crecimiento económico y el desarrollo de proveedores locales.

El encuentro tuvo como propósito establecer una relación sólida entre empresas tractoras y MiPyMEs zacatecanas, al facilitar un canal claro y efectivo para la proveeduría de productos y servicios, en beneficio de ambas partes y fortalecimiento de las cadenas de valor en el estado.

Durante el evento, se contó con la participación de 17 empresas tractoras, de sectores estratégicos como minería, agroindustria, industria y comercio.

En el sector minero participaron Capstone Copper, Fresnillo PLC, Plata Panamericana, Aura Minerals, Orla Camino Rojo, Minas de San Nicolás, Tayahua Mining y Arian Silver.

En el rubro de proveeduría de equipo minero estuvieron presentes Cannon Mining y Epiroc.

Por parte del sector agroindustrial participaron Jugos del Valle, Santa Clara y La Chula, mientras que en el sector industrial se contó con la empresa Cesantoni.

En el sector comercio participaron Coppel, Chedraui, Palacio de Hierro y Office Max.

En total, participaron más de 30 compradores y se generaron más de 800 citas de negocios, lo que representa una importante plataforma de oportunidades para las empresas locales interesadas en integrarse como proveedoras de grandes compañías.

El Secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, destacó la relevancia de este tipo de iniciativas para el desarrollo económico del estado. “En Zacatecas generamos las condiciones para que nuestras MiPyMEs crezcan, se fortalezcan y puedan integrarse a cadenas de valor más amplias.

“Este Encuentro de Negocios es una muestra clara del compromiso del Gobernador David Monreal Ávila para impulsar la proveeduría local y abrir nuevas oportunidades comerciales para nuestra gente”.

Subrayó que estos esfuerzos permiten a las empresas zacatecanas incrementar sus ventas, profesionalizar sus procesos y acceder a nuevos mercados, en alineación con la Agenda del Progreso, impulsada por el mandatario estatal.

Con acciones como este Encuentro de Negocios, el Gobierno de Zacatecas reafirma su compromiso de continuar el impulso al desarrollo económico, promover la competitividad y fortalecer el crecimiento de las empresas locales.

En el evento participaron, José Saldívar Alcalde, presidente municipal de Guadalupe; Juan Carlos Ostolaza Cortés, director del Centro de Competitividad de México; la Subsecretaria de Inversión, Judith Trejo Cárdenas, y Mar Castañeda, directora de Minas.

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