Celebran a enfermeras en su día

Zacatecas, Zac.- En reconocimiento al notable trabajo que realiza el personal de enfermería de todo el estado, el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario David Monreal Ávila, se une a la conmemoración del 12 de mayo como Día de la Enfermería, enmarcado, este 2026, en el Año del Progreso.

Desde 1965 se conmemora el Día de la Enfermería, a nivel internacional, en el natalicio de la británica Florence Nightingale, considerada fundadora de la enfermería moderna; al mismo tiempo, se le rinde homenaje a su labor pionera en higiene y organización hospitalaria.

Desde el año 2021, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, homologó la conmemoración al 12 de mayo para alinearse con el día internacional. Es por eso que fue decretado también como Día Nacional de la Enfermería en México, con el objetivo de reconocer el invaluable trabajo que desempeñan quienes han ejercido la enfermería a lo largo de la historia.

Los profesionales de enfermería desempeñan un papel clave en todas las instituciones de salud; son responsables del bienestar, la seguridad y la recuperación de los pacientes, además de tener una destacada aportación a su tratamiento y recuperación.