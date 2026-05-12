Escuela de Formación Judicial profesionaliza a personal de PJEZ

Zacatecas, Zac.- La Escuela Estatal de Formación Judicial del Poder Judicial mantiene de manera permanente la capacitación, especialización, profesionalización y actualización del personal jurisdiccional y administrativo, con el objetivo de fortalecer la impartición de justicia y responder a los cambios que enfrenta el sistema jurídico mexicano. Así lo dio a conocer el director de esta institución, el Licenciado Marco Aurelio Rentería Salcedo, quien explicó que además de las actividades académicas, la Escuela es responsable de organizar los concursos de oposición aprobados por el Órgano de Administración Judicial para el ingreso a las distintas categorías de la carrera judicial.

El titular de la Escuela detalló que estos concursos permiten acceder a cargos como secretarios auxiliares, notificadores, actuarios, proyectistas de juzgado y secretarios de acuerdos, mediante procesos de formación intensiva que brindan herramientas prácticas para el desempeño cotidiano de las funciones jurisdiccionales. Asimismo, destacó que, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, la institución también realiza las capacitaciones y evaluaciones necesarias para la certificación de personas facilitadoras de los Centros Públicos de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

El Licenciado Marco Aurelio Rentería explicó que las reformas constitucionales y legales en materias penal, laboral, mercantil y las relacionadas con la próxima implementación del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, hacen indispensable la actualización constante del personal judicial. Indicó que los programas académicos se diseñan tomando en cuenta las necesidades detectadas en la práctica jurisdiccional, las observaciones derivadas de visitas judiciales, así como los criterios y experiencias de magistradas, magistrados y jueces que conocen de las impugnaciones y resoluciones emitidas en los juzgados.

Respecto a los perfiles docentes, señaló que la Escuela busca integrar a especialistas con amplia preparación académica y experiencia práctica en la impartición de justicia, incluyendo doctores, maestros, jueces y magistrados con conocimientos en normativa, derechos humanos y aplicación de tratados internacionales. Destacó además la importancia de que sean los propios servidores públicos judiciales quienes participen como capacitadores, ya que su experiencia permite fortalecer áreas prácticas fundamentales para categorías como actuarios, notificadores, proyectistas y secretarios de acuerdos.

Actualmente, la Escuela Estatal de Formación Judicial desarrolla cursos de actualización dirigidos a proyectistas de juzgado, secretarios de estudio y cuenta, así como secretarios de acuerdos en materias civil, familiar y mercantil, algunos de ellos con la participación de más de 70 personas.

Además, se preparan nuevas capacitaciones en redacción de sentencias penales y ejecución de sanciones penales, así como programas relacionados con la implementación del sistema oral en materia civil y familiar. De igual manera, continúa el Doctorado en Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, en el que participan 32 alumnos.

Finalmente, el director de la Escuela reiteró que el compromiso institucional es continuar fortaleciendo las competencias técnicas, jurídicas y éticas del personal judicial, para contribuir a una impartición de justicia más eficiente, profesional y cercana a la sociedad.