Organiza UAZ Lupus Fest 2026

Zacatecas, Zac.- El Proyecto Mariposa estuvo presente en el Área de Ciencias de la Salud (ACS) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) con el Lupus Fest 2026, “unidos por la conciencia, la empatía y la esperanza”, evento inaugurado por el rector Ángel Román Gutiérrez, acompañado de la secretaria general, Lorena Jiménez Sandoval.

El propósito de esta jornada es visibilizar a las personas que padecen lupus, dar a conocer sus síntomas y difundir las implicaciones médicas, sociales y laborales que enfrentan quienes viven con esta enfermedad.

En el vestíbulo del edificio E1 se instalaron stands con la participación de la Clínica Universitaria, el Laboratorio de Inmunología, la Defensoría Universitaria, la Coordinación del Área de Ciencias de la Salud, la Maestría en Ciencias Biomédicas y empresas especializadas en salud.

En su oportunidad, el rector aseguró que el Proyecto Mariposa, organización impulsada por la docente investigadora Lizeth Rodríguez Ornelas, contará con el apoyo y respaldo necesario para esta iniciativa.

En su mensaje, Edna López, miembro del proyecto, expresó a nombre de todos los integrantes de esta asociación civil su agradecimiento por la solidaridad de las autoridades universitarias al abrir las puertas de la institución, mientras que los asistentes fueron invitados a participar en una actividad física a cargo de instructores del Gimnasio Bull & Dogs.

En el exterior del edificio se colocaron fotografías y biografías de varias integrantes del proyecto donde se narra su camino frente a los síntomas y las afectaciones en su vida familiar, social y laboral.