Estamos haciendo un equipo sin precedentes en favor de la educación: Pepe Saldívar

Zacatecas, Zac.- Las y los pequeños alumnos, así como personal docente y directivo del jardín de niños Brígida Alfaro, fueron beneficiados con la entrega de infraestructura sanitaria, además de pintura, cemento para banquetas, así como mantenimiento de árboles por parte de los gobiernos de David Monreal y Pepe Saldívar.

De esta manera, el Presidente Municipal de Guadalupe reconoció el buen equipo que formaron entre los tres niveles de gobierno, con los diputados Susana Barragán y Saúl Cordero, así como la Síndica y las y los regidores, para seguir fortaleciendo la infraestructura educativa en beneficio de las escuelas ubicadas en el municipio.

“Invertir en las niñas y los niños es invertir en su presente y en su futuro, si tienen buenas bases desde niños serán buenos adolescentes, buenos jóvenes y buenos ciudadanos mexicanos”

“Seguiremos apoyando con el Gobierno de Claudia Sheinbaum, con el gobierno David Monreal, estamos formando un gran equipo en Guadalupe con la mezcla de recursos en favor de la educación, con la rehabilitación de infraestructura”, indicó el edil.

Por su parte, la directora del jardín de niños, Blanca Cecilia Acosta, reconoció que la escuela ha sido beneficiada en varias ocasiones mediante programas municipales, estatales y federales a los cuales ha podido acceder.

Asimismo, el diputado local Saúl Cordero manifestó que este gran equipo pasará a la historia como el mejor que ha gobernado Guadalupe, pues la transformación es palpable para las y los ciudadanos.

Finalmente cabe señalar que estuvieron presentes María de la Luz Méndez, Directora de la Región 1, Deisi Esmeralda Salas, representante de madres y padres de familia, así como regidoras y regidores del ayuntamiento.