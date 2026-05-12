Celebra CASE UAZ Día del Estudiante con Carrera Recreativa 3K

Zacatecas, Zac.- El Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles (CASE) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), celebró este día la segunda edición de la Carrera Recreativa 3K, en el marco de los festejos por el Día del Estudiante. El evento reunió a más de 230 inscritos y alrededor de 300 asistentes, convirtiéndose en un espacio de convivencia, salud y alegría para la comunidad universitaria.

La responsable del CASE, Dolores Aldaba Andrade, declaró que “hoy celebramos a nuestras y nuestros estudiantes con una actividad que busca promover la salud física y mental, la sana convivencia y las relaciones interpersonales. Para nosotros en el CASE es muy importante que este festejo se traduzca en bienestar integral”.

La carrera contó con la colaboración de la Unidad Académica de Cultura (UAC), encabezada por el director Anuar Alvarado González, a través de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte (LCFD), bajo la coordinación del responsable Juan Carlos Macías Miranda, a quienes la funcionaria agradeció el apoyo fundamental para que este evento se realizara con éxito y para que la activación física se convirtiera en un momento emotivo, lleno de entusiasmo y algarabía.

En ese sentido, la responsable del CASE informó que participaron estudiantes de distintas unidades académicas como Historia, Letras, Turismo, Ingeniería Eléctrica, Medicina, Nutrición, entre otras. “Para nosotros fue especialmente valioso que los jóvenes de Casas Estudiantiles estuvieran presentes y que incluso obtuvieran lugares dentro de los tres primeros puestos. Es un orgullo ver que destacan no solo en lo académico, sino también en lo deportivo”, comentó.

Sobre la premiación, Aldaba Andrade explicó que al finalizar la carrera “realizamos rifas de 20 artículos. Contamos con el apoyo del coordinador del Área de Ciencias de la Salud (ACS) Alfredo Salazar de Santiago, coordinador del área de Ciencias de la Salud, quien donó 10 libros, y el CASE aportó otros 10 artículos más. La respuesta fue muy positiva y la participación superó nuestras expectativas”.

Aldaba Andrade destacó que esta carrera es antesala de la Carrera del Orgullo Universitario. “Invitamos a toda la comunidad estudiantil a inscribirse y seguir participando en los eventos del CASE”.

Asimismo, agregó que la próxima semana habrá conferencias dirigidas a jóvenes de secundaria y posteriormente para estudiantes de licenciatura, y se concluirá con una actividad social en la que se les estará haciendo la invitación a todas y todos los estudiantes.

Por último, señaló que el rector estará apoyando con la organización de una convivencia especial con estudiantes mentores. “Estas actividades forman parte del compromiso del CASE de celebrar el Día del Estudiante con acciones que fortalecen tanto el cuerpo como la mente”, enfatizó.