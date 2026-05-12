Promueve CDHEZ entre niñez cultura de respeto a Derechos Humanos

Zacatecas, Zac.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) realizó la premiación e integración del Cuarto Consejo Consultivo de Niñas y Niños, en el marco de las actividades conmemorativas por el Día de la Niña y el Niño, con el propósito de fortalecer la participación infantil y promover una cultura de respeto a los derechos humanos.

Esta convocatoria tuvo como objetivo crear un espacio de participación para que niñas y niños cuenten con herramientas prácticas en la promoción de los derechos humanos y el fomento de una Cultura de Paz dentro de sus comunidades educativas, ejerciendo así su derecho a participar y ser escuchados.

Durante su intervención, la Presidenta de la CDHEZ, la Dra. Maricela Dimas Reveles, destacó que este Consejo Consultivo representa un espacio real de participación para las niñas y niños, donde sus opiniones, ideas y propuestas son escuchadas y tomadas en cuenta para construir una sociedad más justa, igualitaria y respetuosa de los derechos humanos.

Subrayó que la niñez no solamente debe ser vista como el futuro, sino como el presente de la sociedad, por lo que es indispensable generar espacios donde puedan expresarse libremente y participar activamente en los temas que les afectan.

“Cada dibujo presentado refleja la manera en que las niñas y los niños entienden y defienden sus derechos. Nos enseñan que hablar de igualdad, inclusión, paz, educación y respeto también puede hacerse desde la creatividad, la sensibilidad y la empatía”, expresó.

La Ombudsperson señaló que escuchar a la niñez es una responsabilidad institucional y social, ya que sus voces permiten identificar las necesidades y desafíos que enfrentan en su entorno escolar, familiar y comunitario.

Asimismo, reconoció el compromiso de madres, padres de familia y docentes por acompañar y motivar a las niñas y niños a participar en este ejercicio, que fortalece valores como la solidaridad, el respeto y la Cultura de Paz.

Enfatizó que desde la CDHEZ seguiremos impulsando acciones para que las niñas y los niños conozcan sus derechos, los ejerzan y se conviertan en agentes de cambio dentro de sus comunidades, y que sepan que sus ideas importan y que tienen derecho a ser escuchadas y escuchados.

El Cuarto Consejo Consultivo quedó integrado por Danna Estefanía Vázquez Pérez como Presidenta, quien presentó un dibujo sobre el derecho al estudio y a la no explotación infantil; Thania Sofía Menchaca Félix como Secretaria, quien presentó un dibujo sobre el derecho a la igualdad y la no discriminación.

Como Consejeras y Consejeros fueron integrados Ángel Damián Andrade Fernández, quien presentó un dibujo sobre el derecho a la inclusión de las niñas y niños con autismo; Hillary Castañeda Sánchez, quien presentó un dibujo sobre la inclusión; Miriam Murillo Domínguez, quien presentó un dibujo sobre el derecho a la familia y al cuidado de la infancia; Isabela Ortiz García, quien presentó un dibujo sobre el derecho a jugar; Dominick González Bustos, quien presentó un dibujo sobre el derecho a la paz; y Brillit Lucero López Ramos, quien presentó un dibujo sobre la igualdad de género.

Con estas acciones, la CDHEZ refrenda su compromiso de impulsar mecanismos de participación infantil que promuevan el respeto, la inclusión y la construcción de entornos seguros y libres de violencia para todas las niñas y niños.