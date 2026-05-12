Festejan a estudiantes zacatecanos con conferencia de Oso Trava

Zacatecas, Zac.- A fin de fortalecer la atención al sector joven de la población, en todos los ámbitos, el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario estatal David Monreal Ávila, a través del Instituto de la Juventud (Injuventud), festejó a las y los estudiantes en su día, con la conferencia magistral “Tácticas de Cracks, motivación y liderazgo”, impartida por “Oso Trava”.

Ante la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, Le Roy Barragán Ocampo, Secretario de Turismo, en representación del mandatario David Monreal Ávila, indicó que, gracias a estas oportunidades, la administración estatal brinda a las y los jóvenes, herramientas para trascender en sus aspiraciones y poder perseguir sus sueños.

En su mensaje a los jóvenes, “Oso Trava” expuso su interés por impulsar y motivar a las juventudes a emprender, a perseguir sus sueños, a no dejarse de lado, a siempre valorarse y no perder su identidad por encajar en algún sitio.

Agregó que basándose en tres ejes temáticos: salud, dinero y amor, hay que incorporar nuevos hábitos, ser más conscientes, productivos y trabajar en la inteligencia emocional para mejorar considerablemente y afrontar la vida con mayor rigor, disciplina y entusiasmo.

Mauricio Acevedo Rodríguez, director general del Injuventud, señaló que, estas actividades forman parte de la agenda del Año del Progreso, en atención prioritaria a este sector de la población.

Esta conferencia, dijo, deja en las y los jóvenes un mensaje importante de superación, valores y agradecimiento, además de fomentar y promover la cultura del emprendimiento y el liderazgo.

Susana Andrea Barragán Espinosa, diputada local, mencionó que, este gobierno es el primero en darle una mayor apertura y visibilidad a la juventud, ya que son las y los jóvenes quienes tienen el poder de crear ideas y que ellas tengan éxito.

Asistieron a la conferencia, el Secretario del Zacatecano Migrante, Iván Reyes Millán; la Directora del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) “Ramón López Velarde”, María de Jesús Muñoz Reyes, y Edgar Rodarte Menchaca, encargado del Instituto de Cultura Física y Deporte.