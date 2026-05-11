Celebra Coordinación de Vinculación UAZ 33 aniversario

Zacatecas, Zac.- Durante más de tres décadas, la Coordinación de Vinculación de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), ha sido el eje que articula la relación entre la universidad y los distintos sectores de la sociedad, consolidándose como un espacio de innovación, servicio y compromiso social. En este aniversario número 33, la dependencia reafirmó su papel como motor de transformación institucional y puente estratégico que ha permitido que el conocimiento universitario se traduzca en soluciones concretas para la comunidad y el sector productivo.

El evento se llevó a cabo en el Auditorio Siglo XXI del Campus UAZ Siglo XXI, reuniendo a autoridades universitarias, docentes, ex coordinadores y personal administrativo en una jornada que combinó la reflexión histórica con la actualización sobre los retos tecnológicos actuales.

En su intervención, el rector Ángel Román Gutiérrez expresó que la Coordinación de Vinculación es un espacio que nació con el propósito de atender a la sociedad, indicando que cada coordinador que ha pasado por aquí ha dejado su propia huella y su sello, consolidando una cultura de cercanía que no termina en las aulas.

Asimismo, compartió una anécdota personal al recordar su gestión como coordinador de vinculación en el periodo 2016–2021, destacando programas como las brigadas multidisciplinarias, el vínculo con la comunidad y los estudios de factibilidad para nuevos programas académicos.

Por su parte, la coordinadora de Vinculación, Argelia López Luna, reafirmó que el conocimiento generado en la UAZ tiene como misión fundamental dar respuesta a las necesidades de la sociedad y del sector productivo, ya que la vinculación tiene como propósito transformar vidas y contribuir a un mejor futuro mediante la investigación, la innovación y la apropiación social del conocimiento.

En este contexto, destacó que la Coordinación ha evolucionado para ofrecer una oferta articulada de capacitación, certificaciones, asesorías técnicas a municipios y programas de seguimiento de egresados, adaptándose a un entorno cambiante, pero manteniendo el compromiso social que le dio origen en 1993.

Uno de los momentos más significativos fue el homenaje y entrega de reconocimientos a quienes han liderado este esfuerzo a través de los años. Entre los ex coordinadores destacados se encontraban el rector Ángel Román Gutiérrez y el secretario académico Hans Hiram Pacheco.

Del mismo modo, se reconoció la dedicación y constancia del personal que labora en la Coordinación, destacando a María Gabriela Flores Santoyo y a Juan Alberto Pacheco Flores, quienes cuentan con una antigüedad de 31 años de servicio.

Además, en este evento se hizo la entrega de dos proyectos originales al Archivo General de la UAZ (AGUAZ). El coordinador del Archivo General, Luis Román Gutiérrez, recibió el proyecto original del Departamento de Vínculo y Sociedad, entregado por la docente Perla Evelia Goitya, así como el proyecto de la Coordinación de Vinculación, entregado por el docente Julián Gonzales Trinidad.

El programa continuó con una jornada académica que incluyó ponencias de alto nivel enfocadas en las tendencias globales, como “Educación dual y la Industria 4.0: su impacto en la educación superior”, “El uso de la IA en la práctica docente de la Educación Superior” y “Generalidades de la propiedad industrial en las IES”.

En el evento se contó también con la presencia de la secretaria general Lorena Jiménez Sandoval, la secretaria administrativa Angélica Colín Mercado y el coordinador de planeación Armando Flores de la Torre, entre otras personalidades del ámbito universitario, del equipo que conforma la Coordinación de Vinculación, y más invitados e invitadas.