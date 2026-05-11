Concluye sin incidentes marcha de diversos sectores sociales en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) informa que, durante la marcha realizada por diversos sectores sociales este día en la capital del estado, no se registraron incidentes ni vulneraciones a los derechos humanos de las personas participantes.

Para el desarrollo de estas labores de observación y acompañamiento, la CDHEZ desplegó un contingente de aproximadamente 70 personas observadoras de derechos humanos, quienes dieron seguimiento puntual al desarrollo de la movilización desde su inicio en la Unidad Académica de Ingeniería hasta su conclusión en Plaza de Armas.

El personal del Organismo Defensor mantuvo presencia permanente a lo largo del recorrido, con la finalidad de observar, documentar y brindar acompañamiento institucional, privilegiando en todo momento el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión y el derecho a la manifestación pacífica.

La Comisión refrenda su compromiso de continuar vigilando y promoviendo el respeto irrestricto a los derechos humanos en toda manifestación o expresión social que se realice en el estado.