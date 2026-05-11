Avala Consejo General de IEEZ movimientos administrativos

Zacatecas, Zac.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas aprobó cambios de adscripción de personal para ocupar de manera temporal plazas vacantes de carácter permanente de la Rama Administrativa, en la Presidencia y en la Secretaría Ejecutiva.

El punto de acuerdo fue presentado por la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión del Servicio Profesional, Gabriela Elizabeth Muñoz Rodríguez.

Las personas designadas fueron Saira Viridiana Bernal Ayala como Coordinadora de Transparencia; Alfonso Llanas Juárez como Coordinador de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral; y Martín Eduardo Navarro Hernández como Técnico de Oficialía de Partes. La vacante en la Coordinación de Vinculación se generó a partir de la designación de Blanca Cecilia Martínez Escobedo (5 de enero 2025) como Consejera Electoral, quien anteriormente ocupaba dicho cargo.

Asimismo, se tomó protesta a Dulce Carolina González Lara como nueva Directora Ejecutiva de Administración, quien había sido previamente designada en la Sesión del Consejo General celebrada el pasado 30 de abril.