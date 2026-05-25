Garantizan derecho humano del agua a las y los zacatecanos

Zacatecas, Zac.- Con una inversión acumulada superior a los 551 millones de pesos en obra hídrica durante el periodo 2022-2025, el Gobernador David Monreal Ávila destacó los avances alcanzados en materia de infraestructura básica para garantizar el acceso al agua como un derecho de las familias zacatecanas.

Acompañado por la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, el mandatario estatal destacó que la actual administración ha garantizado el derecho humano al agua con inversión propia, sin deuda, y con alcance a 53 de los 58 municipios del estado.

Anunció que en los próximos meses se incorporarán casi 100 litros por segundo (l/s) adicionales a la red, lo que reforzará la capacidad de distribución en toda la entidad.

“El agua es un derecho constitucional, y debe ser garantizada para todas las familias zacatecanas”, afirmó.

En total, 191 acciones



En la conferencia semanal La Informativa de Zacatecas, la Secretaria del Agua y Medio Ambiente, Susana Rodríguez Márquez, detalló que, entre las obras y acciones más relevantes del periodo 2022-2025 destacan la perforación y equipamiento de 43 pozos profundos, se construyeron 109 sistemas de agua potable y rehabilitaciones hidráulicas, la instalación de más de 5 mil 200 tomas domiciliarias de agua potable, la construcción de dos plantas de tratamiento de aguas residuales, dos rellenos sanitarios y cinco sistemas fotovoltaicos para fortalecer la sostenibilidad energética de la infraestructura hídrica.

Adicionalmente, se concretaron 2 mil 479 descargas domiciliarias, más de 134 mil 295 metros lineales de rehabilitación y construcción de red de agua potable y 43 mil 837 metros lineales de alcantarillado.

En materia de saneamiento se construyeron 37 obras de alcantarillado sanitario y rehabilitación de redes, se operaron dos plantas de tratamiento de aguas residuales y se levantaron dos rellenos sanitarios de gran dimensión en Luis Moya y Villanueva.

Para el ejercicio 2026 anunció una bolsa conjunta con la federación y los municipios de más de 180 millones de pesos para la perforación de 15 pozos adicionales.

Se han incorporado 238.6 litros por segundo



El Director de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (JIAPAZ), David Octavio García Flores, explicó que con una inversión total superior a los 326.70 millones de pesos, el Gobierno de Zacatecas ha transformado de manera sustancial las condiciones de suministro y operación hídrica en los cuatro municipios, Zacatecas, Guadalupe, Morelos y Vetagrande.

Detalló que al inicio de la presente administración, el organismo registraba un déficit de 230 litros de agua por segundo en la zona conurbada, con un tandeo de ocho a diez días para amplias zonas de Zacatecas y Guadalupe, y con 11 pozos perdidos por abatimiento o colapso.

Frente a ese panorama crítico, y con el respaldo directo del Gobernador David Monreal Ávila, se emprendió la recuperación y perforación de nuevas fuentes. A la fecha se han incorporado 17 pozos —lo que representa no solo la recuperación de los 11 perdidos, sino seis pozos adicionales—, que aportan 238.6 litros de agua por segundo a la red.

Tres pozos más, ya perforados y aforados, se encuentran en proceso de incorporación con líneas eléctricas y equipamiento electromecánico, lo que elevará el caudal total a 317 litros por segundo, superando el propio récord de esta administración.

Complementariamente, el programa de bacheo y reposición de vía pública, indisociable de las intervenciones en subsuelo, registró un incremento del 340 por ciento en superficie atendida entre 2020 y 2025, reflejo del volumen de obra subterránea ejecutada y del compromiso de restituir en óptimas condiciones las calles intervenidas.

“Es histórico que se imponga un récord en inversión, en aportación de pozos, en líneas de conducción, en tanques, en rebombeos”, expresó.

Y ese récord, puntualizó, nosotros mismos lo vamos a romper en unos meses.