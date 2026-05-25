Encabezan autoridades búsqueda de personas desaparecidas en Fresnillo

Fresnillo, Zac.- En atención a solicitudes de colectivos de familias de personas desaparecidas, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, y la Fiscalía General de Justicia del Estado, llevaron a cabo una diligencia de búsqueda en el municipio de Fresnillo y levantamiento de indicios.

Como parte de las acciones que emprenden la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares, se realizaron acciones de búsqueda en las inmediaciones de las comunidades El Centro y La Casita.

Para la realización de estas tareas, se contó también con el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad Pública, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.