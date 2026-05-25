Celebra CASE a jóvenes de casas estudiantiles en el Día del Estudiante

Zacatecas, Zac.- En el marco del Día del Estudiante, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) reconoció a jóvenes de las casas estudiantiles con un convivio organizado por el Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles (CASE). La actividad, realizada en la Unidad Académica de Economía (UAE), buscó fortalecer la formación integral y la sana convivencia entre la comunidad universitaria.

La coordinadora del CASE, Dolores Aldaba Andrade, subrayó que este tipo de encuentros contribuyen a la integración social de los estudiantes. Por su parte, la directora de la UAE, Sandra García de Cabrera, ofreció hospitalidad y una excelente anfitrionía durante la jornada.

La ceremonia contó con la participación de la secretaria general, Lorena Jiménez Sandoval; el secretario académico, Hans Hiram García Pacheco y la secretaria administrativa, Angélica Colin Mercado, quienes entregaron reconocimientos a los estudiantes por su desempeño académico, artístico, deportivo y científico.

El rector, Ángel Román Gutiérrez, envió un saludo y un donativo a los jóvenes a través de la secretaria administrativa Colin Mercado. Asimismo, se informó que, gracias a gestiones realizadas por el CASE ante Rectoría y diversas áreas administrativas, se reunieron artículos que fueron rifados entre los homenajeados.

A las donaciones se sumaron la coordinadora de Vinculación, Argelia López Luna y su equipo de trabajo; la subcoordinadora de Becas Federales, Sonia Hernández Fraire; la directora de Ciencias Químicas, Donají Ramírez, mediante el responsable del programa de Ingeniería Química, Rogelio Cárdenas; así como el director de la Unidad Académica de Cultura, Anuar Alvarado, quienes colaboraron con obsequios y respaldo a los estudiantes.