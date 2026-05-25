Capacitan a representantes de sector turistico

Zacatecas, Zac.- El Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, continúa el impulso a acciones de capacitación y profesionalización dirigidas al sector turístico, con el objetivo de fortalecer la actividad económica y el desarrollo de las empresas vinculadas a este ramo, en la entidad.

Como parte del Programa Anual de Capacitación para el Sector Turístico 2026, en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Zacatecas (Canacozac), se llevó a cabo el Taller denominado “Administración y Finanzas para Agencias de Viajes”, dirigido a 25 integrantes de la Asociación de Agencias de Viajes del estado.

La capacitación estuvo a cargo del doctor Jorge Enrique Martínez García, docente de la Licenciatura en Turismo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), quien impartió un taller teórico-práctico, orientado al fortalecimiento de conocimientos y habilidades administrativas, financieras y operativas.

A través de esta actividad, las y los participantes adquirieron herramientas para optimizar el manejo de recursos financieros y administrativos, así como estrategias enfocadas en mejorar la rentabilidad, competitividad y sostenibilidad de las agencias de viajes.

Este tipo de capacitaciones permite fortalecer la calidad de los servicios turísticos, impulsar la profesionalización del sector y favorece el crecimiento de empresas relacionadas con la actividad turística en Zacatecas.

Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo (Secturz), refrenda el compromiso de continuar la realización de cursos y talleres de interés para prestadoras y prestadores de servicios turísticos, en seguimiento a la visión del Gobernador David Monreal Ávila de fortalecer a este sector como un eje de desarrollo económico para el estado.