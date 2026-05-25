Recibe Psicología reconocimiento de PROFEPA por campaña ambiental

Zacatecas, Zac.- La Unidad Académica de Psicología (UAP) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), recibió este día un reconocimiento por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), derivado de su activa participación en la campaña nacional “Gol por el Ambiente”, que impulsa pequeñas acciones generadoras de grandes cambios en favor del planeta.

El evento protocolario se realizó en el Auditorio 1 de la Unidad Académica de Psicología, con la presencia de autoridades universitarias y federales. Durante la ceremonia, el encargado de la oficina de representación de la PROFEPA en Zacatecas, Julio César Nava de la Riva, entregó el reconocimiento al coordinador de vinculación y extensión de Psicología, Tomás de Jesús Moreno Zamudio, en representación de la directora de la Unidad Académica de Psicología Jaira Lizeth Barragán García.

El presídium estuvo encabezado por el secretario técnico de Rectoría Luis Eduardo Aguirre Ortiz, en representación del rector Ángel Román Gutiérrez; el secretario académico de la UAZ, Hans Hiram Pacheco García; el responsable de programa del semipresencial de Psicología, Osvaldo Álvarez Crespo; y la coordinadora de la UAZ Campus Jerez de Psicología, Marcelo Acevedo Carrillo.

En su mensaje, las autoridades coincidieron en que este reconocimiento refrenda el compromiso de la Máxima Casa de Estudios de Zacatecas con la responsabilidad ambiental y la vinculación social. La campaña “Gol por el Ambiente” ha permitido visibilizar cómo la comunidad universitaria puede incidir positivamente en su entorno mediante acciones colectivas.

“Pequeñas acciones, grandes cambios. Sigamos haciendo equipo por el planeta”, fue la frase que cerró la ceremonia.

Para mayores informes, la coordinación de Vinculación y extensión de la Unidad Académica de Psicología puso a disposición el teléfono 492 493 72 74.