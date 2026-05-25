Aprueba Consejo General del IEEZ contrataciones temporales

Zacatecas, Zac.- En Sesión Extraordinaria, el Consejo General aprobó la contratación temporal para ocupar plazas vacantes de carácter permanente de la Rama Administrativa en la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de esta Autoridad Administrativa Electoral Local.

Con el propósito de atender las necesidades operativas del área y garantizar la continuidad de los trabajos institucionales, se autorizó la ocupación de los cargos de Coordinadora de Normatividad, Coordinadora de Medios de Impugnación y de Juicios de Relaciones Laborales, así como Coordinador de Contratos y Licitaciones.