Inicia 1er Congreso internacional de Licenciaturas en Salud Pública de México

Zacatecas, Zac.- Con el fin de reconocer, fortalecer y proyectar el papel estratégico de la formación de salubristas en el país, se lleva a cabo el 1er Congreso internacional Licenciaturas en Salud Pública de México, espacio académico resultado de más de dos años de trabajo conjunto de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la Universidad de Guadalajara (UdeG), la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y el Global Public Health Observatory de Johns Hopkins University.

Esta es la primera vez que instituciones líderes de México y referentes internacionales se reúnen para analizar el impacto real de las licenciaturas en Salud Pública, sus competencias profesionales, desafíos actuales, oportunidades laborales y contribución al bienestar de las comunidades.

El evento, que se lleva a cabo de manera virtual, contó con la presencia desde la UAZ del coordinador del Área de Ciencias de la Salud, Alfredo Salazar de Santiago; la directora de la Unidad Académica de Enfermería, Esther Palacios Rodríguez; y el responsable de la Licenciatura en Salud Pública, Francisco Luna Pacheco.

Al hacer la declaratoria inaugural, el presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, José Alberto Díaz Quiñonez, expuso que este evento es más que un encuentro académico: es una señal clara de que en México está evolucionando la Salud Pública, además de fortalecerse y construir nuevos espacios de diálogo, colaboración e innovación.

“Las licenciaturas en Salud Pública tienen un papel estratégico: formar profesionales capaces de comprender los determinantes sociales de la salud, analizar datos, comunicar riesgos, diseñar intervenciones comunitarias y participar en la toma de decisiones, porque es una necesidad urgente para los sistemas de salud”.

La primera conferencia del congreso estuvo a cargo de Carlos Castillo-Salgado, del Johns Hopkins School of Hygiene and Public Health, con el tema La crisis de la Salud Pública y la oportunidad de las licenciaturas en Salud Pública, en donde manifestó que la salud pública a nivel mundial enfrenta una aceleración de los desafíos que requieren cambios de paradigmas.

Agregó que en los últimos diez años la salud pública global ha pasado de una era de relativa abundancia de recursos y de intensa cooperación multilateral a un sistema descentralizado en la soberanía nacional, debido a los recientes recortes en la ayuda internacional.

Entre los retos que enfrenta la salud pública están el incremento de las desigualdades sociales en salud, el impacto de la pandemia de COVID-19, la respuesta inadecuada de los tomadores de decisiones en la contención de riesgos poblacionales, la desinformación en redes sociales y el porcentaje elevado de comunidades y poblaciones que no tienen acceso a profesionales calificados en salud pública en México.

Ante esto, el especialista en Epidemiología señaló que las licenciaturas en Salud Pública emergen como una respuesta necesaria para afrontar los retos actuales de la salud pública y el bienestar humano.

El 1er Congreso internacional Licenciaturas en Salud Pública de México tendrá una duración de tres días y contará con la participación de docentes de la UAZ.