Invitan Pepe Saldívar y Paulina Hernández a donar para la Cruz Roja

Zacatecas, Zac.- Atendiendo la invitación por parte del Gobernador, David Monreal y la Presidenta del Sistema Estatal DIF, Sara Hernández, Pepe Saldívar y Paulina Hernández, alcalde de Guadalupe y Presidenta Honorífica del DIF Municipal, respectivamente, realizaron su donativo a la Cruz Roja.

De esta manera, sumándose a la campaña de colecta de la Cruz Roja «Lo que ves lo hacemos juntos» el Presidente Municipal y su esposa, invitaron a las y los guadalupenses a esta cruzada de donación a esta noble institución, para ayudar a quienes nos ayudan.