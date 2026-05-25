Busca UAZ alianzas estratégicas en España y Polonia

Zacatecas, Zac.- La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), a través de la Coordinación de Cooperación Académica e Internacionalización, dependiente de la Secretaría Académica, impulsa nuevas alianzas con instituciones europeas con el objetivo de fortalecer la movilidad estudiantil y consolidar convenios académicos que amplíen las oportunidades de formación internacional para su comunidad universitaria.

En entrevista dentro del programa Hoy en la UAZ, la responsable institucional de la Coordinación de Cooperación Académica e Internacionalización, Laura Gemma Flores García, informó que en el semestre enero-mayo son 82 los alumnos que realizan estancias en universidades nacionales e internacionales, gran parte de ellas en instituciones educativas colombianas.

La funcionaria universitaria sostuvo 17 reuniones con autoridades de la Universidad de Granada, la Universidad de Murcia, la Universidad de Alicante, la Universidad de Almería y de la ciudad de Łódź, en Polonia, durante una gira cuyo objetivo fue establecer convenios académicos con instituciones de España y Polonia.

“En mi estancia en Łódź, Polonia, me di cuenta de que es una ciudad que resistió la Segunda Guerra Mundial, muy organizada, en donde visité los talleres de gráfica de la Facultad de Artes, así como la Universidad Tecnológica y la Universidad de Łódź”, detalló la docente.

Respecto a las visitas en España, Flores García destacó su asistencia al Instituto de la Paz y los Conflictos (IPAZ) en Granada, uno de los primeros centros de cultura de paz, que estudia este concepto como el conjunto de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los problemas.

La funcionaria sostuvo que la Universidad de Alicante ofreció a la Universidad Autónoma de Zacatecas ser socia en el Departamento de Internacionalización, lo que permitirá a la UAZ integrarse al programa Erasmus de dicha institución y abrir a la comunidad universitaria la posibilidad de realizar estancias en universidades europeas.

Para concluir, la funcionaria expresó que formar parte del programa Erasmus permitirá a los estudiantes cursar parte de sus estudios —un semestre o un ciclo completo— o realizar prácticas profesionales en el extranjero con reconocimiento académico en diversas universidades de Europa. La Universidad de Alicante cuenta con más de 300 convenios con instituciones europeas y extraeuropeas.