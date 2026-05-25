Arranca en Zacatecas Colecta de la Cruz Roja Mexicana

Zacatecas, Zac.- Con el lema “Esto que ves lo hacemos juntos”, el Gobernador David Monreal Ávila encabezó el arranque oficial de la Colecta Nacional de la Cruz Roja Mexicana en Zacatecas.

En el acto, presidido junto a la Presidenta Honoraria de Cruz Roja, Sara Hernández de Monreal, se explicó que la colecta 2026 se lleva a cabo en dos modalidades, popular y escolar, lo que tiene el propósito de recaudar los fondos necesarios para mantener la operación de los servicios de emergencia, salud y asistencia social de la Cruz Roja.

Este año, la campaña busca además trascender el formato tradicional de dos meses de duración para consolidarse como una colecta de carácter permanente.

El mandatario estatal hizo un llamado a la solidaridad ciudadana, “hay que ayudar a quienes nos ayudan”.

Reconoció la entrega de los voluntarios incluso en condiciones de carencia, la Cruz Roja posee una identidad profundamente arraigada en el pueblo zacatecano y mexicano, la institución “es patrimonio de la humanidad”.

Dijo esperar que este año no sea menor al año pasado y que, con la aportación generosa de todo el pueblo de Zacatecas, se cumplan las expectativas para poder satisfacer mucha de la necesidad de esta noble institución.

La también Presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, convocó a la solidaridad de todos los sectores de la sociedad.

“Cada donación, por más pequeña que parezca, se traduce en actos de amor y en actos de esperanza”; recordó que la Cruz Roja Mexicana cumple 116 años de fundación en el país y que su permanencia es producto del esfuerzo diario de voluntarios y voluntarias que “sacrifican gran parte de su día a día para servir a los demás, convirtiendo la crisis en esperanza de vida”.

Hizo un llamado al sector público y privado a aportar recursos a la institución, la cual “depende del donativo de cada uno de nosotros”.

El Delegado Estatal de Cruz Roja Mexicana, Carlos Hinojosa Quiroz, anunció que la institución atraviesa un proceso de renovación y modernización, se renueva y fortalece toda la geografía, con lo que será una Cruz Roja nueva a partir de este medio año en adelante.

Destacó dos coordinaciones que consideró estratégicas para los próximos meses, la de Juventud, enfocada en la formación de valores y prevención de accidentes entre este grupo etario, y la de Capacitación, que implementará cursos híbridos, presenciales y en línea, para que cualquier ciudadano pueda adquirir conocimientos básicos de primeros auxilios.

Anunció que Fresnillo será sede de un modelo especial de operación que podría convertirse en referente a nivel nacional, “lo estamos preparando de una forma que va a ser casi un modelo especial, mínimo, para todos los zacatecanos, pero yo creo que para todo México”.

La Cruz Roja Mexicana es una institución de asistencia privada no gubernamental, humanitaria, imparcial, neutral e independiente, constituida por decreto del Presidente Porfirio Díaz el 21 de febrero de 1910. Atiende a personas y comunidades afectadas por situaciones de emergencia o desastre, problemáticas de salud, enfermedades, lesiones por accidentes y fenómenos de migración y exclusión social.