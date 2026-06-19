Analizan aniversario de la Toma de Zacatecas desde la fotografía, cinematografía y cómics

Zacatecas, Zac.- En el marco de la conmemoración del 112 aniversario de la Batalla de Zacatecas y ante alumnos de la escuela primaria Francisco Goitia, los historiadores e investigadores Eduardo Jacobo Bernal, Ana Salinas y Eduardo Monroy hablaron de este importante acontecimiento en la historia del país desde la perspectiva de la fotografía, la cinematografía y los comics. Además, se anunció, durante la presentación del ciclo cinematográfico, la realización, para el próximo año, de un concurso de cortometrajes sobre la Toma de Zacatecas.

De esta manera, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, mostró a la niñez, otra forma de conocer la historia de Zacatecas, más dinámica y apoyada en imágenes que la hacen más accesible e incluso, más divertida.

En el evento, que se realizó en el Museo Toma de Zacatecas en el cerro de La Bufa, Eduardo Jacobo Bernal dio a conocer, a través de un comic de su creación, y que hizo llegar a cada uno de las niñas y niños asistentes, cómo ocurrió la toma de Zacatecas y sus principales protagonistas, Felipe Ángeles, Francisco Villa y Pánfilo Natera. Un comic que esta elaborado en blanco y negro, que puede colorearse y en el que se cuenta la historia de ese enfrentamiento en el que murieron alrededor de 10 mil personas.

Ana Salinas, investigadora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), habló de cómo a través de las películas se cuenta la historia de la revolución mexicana, incluso de la toma de Zacatecas, y que llevó a Pancho Villa a hacerse acompañar de fotógrafos y camarógrafos quienes capturaban en sus placas la vida cotidiana de la revolución y que en algunos casos fungieron como espías.

Francisco Villa, refirió, firmó un contrato como actor con unos estudios estadounidenses y muchas de las imágenes que se muestran de la revolución fueron tomadas para hablar, en esa cinta, de la vida del caudillo del norte. Algunas imágenes son reales y otras trabajadas exprofeso. La vestimenta, que se usaba para esas tomas era muy diferente a la que usaba normalmente durante las batallas, explicó.

Eduardo Monroy hizo referencia a la historia de los comics y las viñetas revolucionarias y como a través de estos también se cuenta la historia, la vida cotidiana de la revolución. Mostró portadas de una historieta llamada Adelita o la de Los Dorados de Villa en 1943. En Francia, recordó, sacaron una que se llamó Les Gringos. En México hubo algunas otras que daban a conocer las biografías de los caudillos, las vidas de las soldaderas.

Las actividades desarrolladas hoy estuvieron encabezadas por el Subsecretario de Desarrollo Político, César González Navarro, y el Cronista Federico Priapo Chew Araiza, representantes del Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza acompañados por el diputado Oscar Novella y la directora de la Cineteca de Zacatecas, Gabriela Marcial Reyes.