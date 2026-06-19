Imparte UAZ curso sobre elaboración de conservas caseras

Zacatecas, Zac.- Docentes del Programa de Químico en Alimentos de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), impartieron un curso de elaboración de conservas caseras, dirigido a personas de la comunidad de Hacienda Nueva, Morelos.

La iniciativa tuvo como propósito brindar a las y los participantes conocimientos y habilidades prácticas para la elaboración de conservas caseras de manera segura e higiénica, promoviendo el aprovechamiento de los productos locales, la reducción del desperdicio de alimentos y el fortalecimiento de la economía familiar mediante la transformación y conservación de frutas, verduras y otros productos alimenticios.

Asimismo, el curso busca fomentar el emprendimiento comunitario, el rescate de saberes tradicionales y el desarrollo de alternativas productivas que contribuyan al bienestar y la autosuficiencia de las familias participantes.

La actividad fue coordinada por el responsable del programa, José Jacobo Jiménez Rodríguez, acompañado por su equipo de trabajo: Jaed Alejandro Medrano Mireles, Diana Laura García Fuentes, Raúl Emiliano Núñez Ávalos y César Andrés Urista Mercado.

Este curso forma parte del convenio de colaboración entre la Universidad y el municipio de Morelos, cuyo compromiso es impulsar una institución cercana a la sociedad mediante eventos académicos y formativos que fortalecen el quehacer diario.

En el evento estuvieron presentes la organizadora y responsable del Departamento de Gestión Social de Morelos, Aresvy Medina Bañuelos, así como la regidora Brenda Navarro Medellín.