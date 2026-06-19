Participa Zacatecas en encuentro nacional de coordinadoras de Centros Libre

Ciudad de México.- El Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario David Monreal Ávila, participó en el Encuentro Nacional de Coordinadoras de Centros LIBRE, con la asistencia de la Secretaria de las Mujeres, Karla Isabel Guardado Oropeza, y las coordinadoras de los 35 Centros LIBRE que operan en la entidad.

Durante este encuentro nacional se fortalecieron los mecanismos de coordinación y seguimiento de las acciones encaminadas a garantizar el acceso de las mujeres a servicios de atención integral, prevención de las violencias y fortalecimiento de su autonomía.

En el marco de este evento, la Secretaria de las Mujeres, Karla Isabel Guardado Oropeza, sostuvo un acercamiento con Laura Itzel Castillo, recientemente designada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como titular de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México.

En ese marco, la funcionaria estatal compartió la visión progresista impulsada por el Gobernador David Monreal Ávila, así como las acciones, programas y estrategias que se desarrollan en Zacatecas para fortalecer el bienestar, la autonomía y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, consolidando una agenda de trabajo orientada al progreso y la igualdad sustantiva.

Actualmente, Zacatecas cuenta con 35 espacios de atención para mujeres, integrados por 32 Centros LIBRE federales y tres estatales, lo que representa un incremento de 11 centros en comparación con el año 2025.

Además, en su participación la titular de las Mujeres, Karla Isabel Guardado Oropeza, destacó que estas acciones se desarrollan en el marco de la Agenda del Progreso con el propósito de que las mujeres zacatecanas, así como sus hijas e hijos, vivan libres de violencia.

Asimismo, señaló que los Centros LIBRE brindan atención integral mediante servicios psicológicos, jurídicos y de trabajo social, además de ofrecer talleres, capacitaciones, cursos y pláticas orientadas al empoderamiento de las mujeres en los distintos municipios del estado.

A través de estas actividades, las participantes adquieren herramientas que contribuyen a su desarrollo personal y económico, favoreciendo el autoempleo y el fortalecimiento de su autonomía, mediante cursos impartidos de manera permanente en diversos temas de interés.

De enero a la fecha, los Centros LIBRE han brindado más de 4 mil atenciones y servicios, además de capacitar a más de 10 mil mujeres y hombres en todo el territorio estatal. Estas acciones han permitido beneficiar a miles de personas, por lo que se continuará fortaleciendo esta política pública para ampliar las oportunidades de desarrollo, bienestar y acceso a una vida libre de violencia para las zacatecanas.

El Gobierno de Zacatecas reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones que contribuyan al bienestar, la igualdad sustantiva y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, mediante estrategias coordinadas que permitan avanzar hacia una sociedad más justa e incluyente.