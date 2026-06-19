Arranca UAZ ciclo de conferencias por 112° Aniversario de la Toma de Zacatecas

Zacatecas, Zac.- En un esfuerzo conjunto por preservar la memoria histórica y fortalecer la identidad cultural de la región, dio inicio formal el ciclo de conferencias magistrales en conmemoración del 112° (CXII) Aniversario de la Toma de Zacatecas, el episodio más crucial y definitivo de la Revolución Mexicana.

Bajo la visión del gobernador David Monreal Ávila, este encuentro académico y cultural es encabezado por la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), el Gobierno del Estado y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM). Más allá de recordar una batalla del pasado, el objetivo primordial es encender en el corazón del pueblo la identidad, la pertenencia y el amor por Zacatecas. Con ello, se busca que cada ciudadano sienta el orgullo de pertenecer a una tierra de héroes, al tiempo que se fomenta el pensamiento crítico en las aulas.

Alianza institucional por la cultura y la memoria

Durante el emotivo mensaje de apertura, el subsecretario de gobierno del estado, César González Navarro, en representación del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, extendió un profundo agradecimiento a las instituciones involucradas por su compromiso para dar la máxima relevancia y difusión a esta fecha tan significativa.

Por parte de la UAZ, Karemm Uslovaia López Flores dio la bienvenida a las autoridades e invitados por instrucciones del rector, Ángel Román Gutiérrez, quien compartió de manera entrañable este encuentro dada su profesión como historiador.

Al respecto, enfatizó el papel actual de la academia: “Para la Universidad Autónoma de Zacatecas, la historia no es solo el relato del pasado, sino el cimiento sobre el cual construimos nuestra identidad y nuestro futuro. Hoy, la batalla ya no se libra en el campo de conflicto, sino en las aulas, a través de las ideas, el debate y el pensamiento crítico».

Asimismo, el abogado general de la UAZ, Fernando Hazael Huerta Robles, manifestó el firme compromiso de robustecer la colaboración interinstitucional mediante las vías legales necesarias en favor de la cultura y la historia del estado.

El presídium y la organización contaron también con el respaldo de María de Jesús Muñoz, directora del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) «Ramón López Velarde», y de Federico Priapo Chew Araiza, cronista del Estado de Zacatecas, quien acudió para dar fe y dejar constancia histórica de este gran acontecimiento cívico.

Especialistas de talla nacional engalanan el programa

El ciclo de actividades, enmarcado bajo el título «Las Batallas de Zacatecas en la Historia», contó con la destacada participación de los especialistas Raúl González Lezama y Eduardo Monroy Salvador, ponentes de renombre nacional y especialistas de investigación del INEHRM.

El evento fue respaldado por universitarios y ciudadanos, quienes reafirmaron que la suma de voluntades entre los distintos niveles de gobierno y la academia consolida a Zacatecas como un referente de orgullo nacional, libertad y justicia social.