Proponen UAZ y Escuelas Incorporadas nuevo Plan de Estudios de Preparatoria

Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de dar a conocer el nuevo Plan de Estudios de la Unidad Académica de Preparatoria (UAPUAZ) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), así como de mantener y consolidar los lazos con las instituciones educativas incorporadas a la máxima casa de estudios, el Departamento de Escuelas Incorporadas, en colaboración con la UAP, llevaron a cabo la inauguración del curso-taller “Implementación del Nuevo Plan de Estudios de la Unidad Académica de Preparatoria UAZ”.

Durante su intervención, la secretaria general, Lorena Jiménez Sandoval, en representación del rector, Ángel Román Gutiérrez, destacó que la actualización de los planes de estudio a nivel bachillerato no representa un simple trámite administrativo, sino el objetivo primordial de transformar profundamente la educación frente a los rápidos avances de la ciencia, la tecnología y la sociedad.

Asimismo, señaló que este nuevo modelo busca consolidar en las aulas el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la empatía y la atención integral al ámbito socioemocional de los estudiantes, reconociendo a las escuelas incorporadas como aliadas fundamentales de la máxima casa de estudios y de la sociedad zacatecana para transformar el futuro de la entidad.

Por su parte, la secretaria administrativa, Angélica Colín Mercado, con la presencia del secretario Academico, Hans, Hiram Pacheco, García, explicó que el nuevo diseño curricular no es un trabajo improvisado, ya que comenzó a trazarse desde el periodo 2020, en donde se incluyeron consultas exhaustivas con docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia, logrando armonizarlo tanto con el Modelo UAZ Siglo XXI como con la Nueva Escuela Mexicana.

Igualmente, destacó que este plan respeta la autonomía universitaria y responde de manera contundente a la exigencia de los jóvenes y de la sociedad actual, quienes demandan una formación crítica, constructiva, humanística y reflexiva.

Del mismo modo, la directora general de prepas, Tania Libertad Sánchez Romero, enfatizó la importancia de presentar formalmente el Plan de Estudios 2025 a las escuelas incorporadas para garantizar una transición armónica y unificada, trabajando en equipo como una sola institución.

Detalló que, actualmente, se sigue avanzando con paso firme en la ampliación de los programas sintéticos y analíticos, la formalización de la tutoría académica y la capacitación continua del profesorado en metodologías activas de enseñanza.

Finalmente, el jefe de departamento de Escuelas Incorporadas, José Juan Martínez Pardo, agradeció profundamente la disposición y el compromiso de los directivos y docentes presentes para sumarse a este encuentro académico, haciendo hincapié en que se encuentran en un momento particularmente relevante para la educación media superior, donde la reforma curricular implica una transformación profunda en la manera de concebir la enseñanza, el desarrollo del pensamiento crítico y la construcción de ciudadanos comprometidos.

Además, concluyó señalando que esta alianza estratégica entre la universidad y las instituciones particulares permite ampliar las oportunidades de acceso a una educación pertinente y de excelencia para miles de jóvenes en diversos municipios del estado.

Entre las escuelas incorporadas que acudieron activamente en esta jornada se encuentra el Instituto Sebastián Cabot, la Preparatoria Carlos Marx y su modalidad semiescolarizada, el Colegio del Centro y el Colegio “Juana de Arco”.

Asimismo, se sumaron a este esfuerzo el Consejo Educativo de Zacatecas, A.C., la Preparatoria Independencia, el Instituto México de Zacatecas, el Instituto Pedagógico J. Piaget, el Instituto Zacatecas, A.C. y la Preparatoria “Technology Junior School Zacatecas Youth Divine Treasure, S.C.”.