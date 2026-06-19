Realizarán Séptima Expo Feria Agropecuaria para migrantes y sus familias

Zacatecas, Zac..- El Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, a través de la Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami) y la Secretaría del Campo (Secampo) realizará la Séptima Expo Feria Agropecuaria para Zacatecanos radicados en el exterior y sus familias.

Iván Reyes Millán, titular de Sezami, informó que será el próximo 10 de septiembre en el marco del Día de la Zacatecana y el Zacatecano Migrante.

La apertura de ventanilla para recibir solicitudes será de manera híbrida, es decir, personal de la Sezami y Secampo estarán el 1 y 2 de julio en Denver, Colorado; el 4 y 5 en Tulsa, Oklahoma y el 7 y 8 en Fort Worth, Texas, para la apertura de ventanillas para la recepción de solicitudes de las y los zacatecanos que radican en esos lugares y alrededores; posteriormente, se abrirá una ventanilla virtual para atender al resto de la comunidad zacatecana que se encuentra en Estados Unidos.

De manera virtual, la recepción de solicitudes será los días 1, 2 y 3 de julio, a través de una plataforma digital en la que se tendrá comunicación directa con los interesados, que se encuentren en cualquier parte de Estados Unidos.

Una vez recepcionadas las solicitudes y finalizado el expediente de los interesados, en el marco del Día de la Zacatecana y el Zacatecano Migrante, en septiembre, se tendrá el acto protocolario para el otorgamiento de los apoyos.

En esta Expo, se podrán adquirir apoyos mediante subsidios para la adquisición de maquinaria e implementos especializados, sementales y tractores, para el fortalecimiento del campo zacatecano y el respaldo de los proyectos productivos de la comunidad zacatecana migrante.

Resaltó que en las seis Expo Ferias agropecuarias para la comunidad zacatecana migrante, se han tenido más de 1 mil beneficiarios, con una inversión conjunta de más de 200 millones de pesos, que van directamente al campo, “gracias a que los paisanos toman esta alternativa para fortalecer las unidades de producción”.

El Gobernador David Monreal Ávila reafirma su compromiso con la comunidad zacatecana migrante y sus familias, con apoyos para el progreso y el fortalecimiento del campo, así como para el bienestar de sus familias y comunidades de origen.

Para conocer los requisitos y los tipos de apoyos para los subsidios, las y los interesados podrán acercarse a las oficinas y redes sociales de las secretarías del Campo y del Zacatecano Migrante.

Estas Expo Ferias son parte de la Agenda del Progreso que impulsa el Gobernador David Monreal Ávila, a través del programa remesas productivas en Zacatecas, que opera bajo un esquema de coinversión peso a peso entre los paisanos en el extranjero y el Gobierno Estatal, a través de Secampo, con loque se impulsan decenas de emprendimientos agropecuarios familiares.

Reyes Millán subrayó que esta iniciativa gubernamental busca acercar alternativas financieras a la diáspora zacatecana a través de Sezami, a fin de fortalecer la inversión en el estado.