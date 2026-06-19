Gestionan ante Semarnat permisos para proyectos mineros

Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de consolidar nuevas inversiones en el estado, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, a través del Secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, sostuvo una reunión virtual de trabajo con autoridades de la Subsecretaria de Regulación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Por parte del Gobierno de México estuvo la Subsecretaria Ileana Villalobos Estrada, así como Pablo Brauer Robleda, director general adjunto de Estudios y Enlace con Delegaciones.

Se abordaron temas relacionados con los procesos regulatorios y la gestión de permisos en materia ambiental, fundamentales para el desarrollo de proyectos mineros en la entidad, en la búsqueda de brindar certeza y acompañamiento institucional a las empresas interesadas en invertir en Zacatecas.

Se trabaja en la consolidación de inversiones mineras por el orden de los 1 mil 300 millones de dólares, con proyectos que se desarrollen bajo esquemas de responsabilidad social, respeto a las comunidades y el cuidado del medio ambiente.

Estas acciones se enmarcan en la visión de la Agenda del Progreso, que impulsa el Gobernador David Monreal Ávila, que ha establecido como prioridad la llegada de inversiones que generen desarrollo económico, empleos y bienestar para las y los zacatecanos.

El Gobierno de Zacatecas refrenda el compromiso de mantener una coordinación permanente con instancias federales, a fin de facilitar los procesos necesarios para la consolidación de proyectos estratégicos en el sector minero, uno de los pilares de la economía estatal.