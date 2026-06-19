Concluye UAZ curso taller sobre iconografía religiosa

Zacatecas, Zac.- Concluyó el curso taller sobre iconografía religiosa, dirigido a guías de turistas del estado de Zacatecas. La capacitación estuvo a cargo de la docente investigadora de los Programas de Licenciatura de la Unidad Académica de Historia (UAH) y de la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades (UAEH) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), certificada por la RED Conocer en impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal, y especialista en el estudio del arte, la arquitectura, la ciudad y la imagen, Lidia Medina Lozano.

El curso se realizó a través de la UAH, la Asociación de Guías de Turistas del Estado de Zacatecas (AGUITURZAC), el Programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación de la UAZ y la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Zacatecas (SECTUR).

El propósito fue proporcionar a participantes y guías de turistas herramientas básicas, claras y aplicables para identificar, describir e interpretar los principales elementos de la iconografía religiosa presentes en el patrimonio artístico de Zacatecas, con énfasis en el barroco novohispano, la Catedral Basílica, las órdenes religiosas, las devociones populares y la construcción de narrativas culturales rigurosas para recorridos turísticos.

Durante tres días de actividad se trabajó en distinguir entre iconografía e iconología para evitar explicaciones confusas o excesivamente especulativas; reconocer símbolos religiosos frecuentes —azucena, palma, concha, querubines, cáliz, túnica, atributos de santos y elementos pasionarios— y relacionarlos con su contexto histórico y devocional.

También, leer una portada, retablo o escultura como un programa visual organizado, no como una suma aislada de figuras decorativas; vincular la iconografía con la historia urbana, la evangelización, las órdenes religiosas y las devociones locales de Zacatecas; y desarrollar una explicación breve, ordenada y atractiva para públicos turísticos diversos, sin perder rigor histórico ni respeto religioso.