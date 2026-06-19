Mantiene Zacatecas liderazgo nacional en producción de plata, plomo y zinc

Zacatecas, Zac.- De acuerdo con el reciente informe “Indicadores de la Industria Minerometalúrgica”, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Zacatecas se mantiene como el principal productor nacional de plata, plomo y zinc, consolidando su posición como uno de los estados mineros más importantes de México. Asimismo, la entidad ocupa el segundo lugar nacional en la producción de oro y cobre.

Las cifras más recientes muestran un crecimiento en la producción de minerales estratégicos para la economía estatal y nacional. En el caso de la plata, la producción pasó de 181 mil 408 toneladas a 189 mil 765 toneladas, mientras que la producción de plomo aumentó de 15 mil 850 toneladas a 16 mil 806 toneladas, reflejando la fortaleza y competitividad del sector minero zacatecano.

Estos resultados son reflejo del impulso que ha brindado el Gobernador David Monreal Ávila al sector minero, promoviendo una visión de desarrollo que permita generar beneficios compartidos entre las empresas, los trabajadores y las comunidades donde se desarrolla esta actividad productiva.

El Gobernador David Monreal Ávila ha reiterado que la minería debe representar un motor de desarrollo con un doble beneficio: por una parte, impulsar la inversión, la generación de empleos y la competitividad económica; y por otra, contribuir al desarrollo social y a la mejora de las condiciones de vida de las comunidades donde se realiza la actividad minera.

La minería se consolida como uno de los pilares de la economía de Zacatecas al generar miles de empleos directos e indirectos, fortalecer las cadenas de proveeduría local y detonar oportunidades de desarrollo en distintas regiones del estado.

Con estos resultados, Zacatecas refrenda su liderazgo nacional en la producción de minerales estratégicos y fortalece su compromiso con una minería que contribuya al crecimiento económico, la prosperidad compartida y el bienestar de las y los zacatecanos.