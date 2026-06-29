Buscan atraer mayores inversiones a Zacatecas

Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de reforzar la promoción del estado y atraer nuevas inversiones que impulsen el desarrollo económico, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, a través de la Secretaría de Economía, trabaja de manera coordinada con el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la implementación de estrategias conjuntas.

El Secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, sostuvo una reunión de trabajo con Carlos Alfonso Candelaria López, titular de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, así como con Laura Zesati, promotora de inversión del estado de Zacatecas.

Durante el encuentro, se revisaron y coordinaron las actividades correspondientes a las Secretarías Técnicas Estatales y a las Promotoras de Inversión, de conformidad con las Reglas de Operación del Consejo Directivo Nacional de Inversiones.

Asimismo, se puso especial énfasis en la identificación y seguimiento de proyectos de inversión, la integración de programas de trabajo, el cumplimiento de acuerdos y la coordinación de acciones que permitan el adecuado funcionamiento de los Comités Promotores de Inversión.

El Secretario Jorge Miranda Castro destacó que estas acciones permiten fortalecer la coordinación institucional entre los distintos niveles de gobierno, así como avanzar de manera homologada en la implementación de estrategias en las entidades federativas, con lo que se generan condiciones más competitivas para la atracción de capitales.

Con este tipo de acciones, realizadas en el marco de la Agenda del Progreso, el Gobierno de Zacatecas refrenda su compromiso de impulsar el crecimiento económico, fomentar la generación de empleos y consolidar al estado como un destino atractivo para la inversión.