En esta semana seguirán lluvias en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- A nombre del Gobierno de Zacatecas, el Secretario General, Rodrigo Reyes Mugüerza, reiteró el llamado a la población para que continúe con las medidas preventivas necesarias, ya que, durante la presente semana, continuarán las lluvias en territorio zacatecano.

Tal como lo ha dispuesto el Gobernador David Monreal Ávila, dijo, la Fuerza de Tarea Genaro Codina y la Coordinación Estatal de Protección Civil se mantienen en alerta y con un monitoreo permanente de las condiciones climatológicas, en cada uno de los municipios, con el propósito de brindar auxilio a la población, en caso de que lo requiera.

Refirió que se mantiene también una estrecha coordinación con autoridades municipales, sobre todo en aquellas regiones por las que atraviesan ríos y arroyos y se lleva a cabo, conjuntamente con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la revisión de presas.

Informó que, de acuerdo con los pronósticos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, durante la presente semana se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, en diversas regiones de la entidad, por lo que es necesario que nos mantengamos atentos.

El Coordinador Estatal de Protección Civil, Jorge Luis Gallardo Álvarez, informó que este lunes habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, con rachas de viento de 40 a 60 kilómetros.

Para el martes, miércoles y jueves, se mantendrán los chubascos, de 25 a 50 milímetros, y la misma intensidad de vientos, principalmente para la región oeste y sur.