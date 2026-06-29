Participan niñas y niños zacatecanos en clínica de básquetbol con la Selección Mexicana 

Zacatecas, Zac.- Cerca de 200 niñas, niños y jóvenes zacatecanos disfrutaron y aprendieron fundamentos del deporte ráfaga al participar en una clínica de básquetbol que impartió Omar Quintero, entrenador de la Selección Mexicana, junto a su cuerpo técnico y algunos jugadores del equipo nacional.

La duela del Gimnasio Marcelino González fue el escenario para que en un primer momento los niños y jóvenes se divirtieran al momento de aprender de los mejores jugadores de básquetbol de México.

Más tarde también vieron acción con bote de balón, ejercicios y jugadas de estrategia las y los jóvenes, talentos zacatecanos que sin duda alguna mejorarán su nivel de juego gracias a las enseñanzas del estratega nacional, Omar Quintero.

Las madres y padres de familia fueron testigos de las prácticas, en todo momento alentaron a sus hijos, pero también aplaudieron la iniciativa de Omar Quintero de acercarse a la niñez y juventud del estado de cantera y corazón de plata.

Es importante destacar que jugadores como el capitán mexicano Gabriel Girón, Moisés Andriassi, Jorge Romero y Gael Bonilla formaron parte de la clínica de básquetbol.

Esta iniciativa, impulsada por el Gobernador David Monreal Ávila en el marco de los partidos que disputará la Selección Mexicana en Zacatecas contra Nicaragua y Estados Unidos, rumbo al Mundial de Qatar 2027, contribuye a la formación de las niñas, los niños y jóvenes en el deporte ráfaga.