Fortalecen actualización académica en Ingeniería Electrónica Automotriz UAZ

Zacatecas, Zac.- En el marco del compromiso permanente con la educación continua, la actualización profesional y el fortalecimiento de los programas académicos, el docente investigador Fabián Navarrete Rocha, concluyó satisfactoriamente el Diplomado en Electromovilidad, impartido por ITPE – Energía y Medio Ambiente, institución especializada en la formación vinculada con la energía, la sustentabilidad y el desarrollo tecnológico.

La participación en este diplomado constituye una acción estratégica para la Licenciatura en Ingeniería Electrónica Automotriz, al aportar conocimientos actualizados en un campo decisivo para el presente y futuro de la industria automotriz. La electromovilidad se ha consolidado como uno de los sectores de mayor crecimiento tecnológico, impulsado por el avance de los vehículos eléctricos, los sistemas de almacenamiento de energía, la infraestructura de carga y las nuevas exigencias ambientales y regulatorias.

Durante el proceso formativo se abordaron contenidos sobre fundamentos de la movilidad eléctrica, sistemas de propulsión, red eléctrica, baterías, almacenamiento de energía, aspectos ambientales, regulatorios y financieros, así como tendencias futuras de la industria. Estos saberes fortalecen la comprensión técnica de los nuevos modelos de movilidad y su impacto en los procesos de diseño, operación, mantenimiento e innovación dentro del sector automotriz.

La conclusión exitosa de esta capacitación reafirma la importancia de que el personal académico mantenga una formación constante y pertinente frente a los cambios tecnológicos actuales. En el ámbito de la Ingeniería Electrónica Automotriz, la actualización en electromovilidad enriquece los contenidos educativos, fortalece la práctica docente y acerca a las y los estudiantes a conocimientos alineados con las necesidades reales de la industria.

Asimismo, este tipo de procesos de educación continua contribuye a consolidar una formación académica más competitiva y vinculada con los retos de la movilidad sustentable. La incorporación de nuevos saberes en torno a vehículos eléctricos, baterías, infraestructura de carga y eficiencia energética resulta esencial para preparar profesionistas capaces de responder a las transformaciones del sector automotriz.

Con acciones como esta, se fortalece el compromiso institucional con la mejora continua, la actualización disciplinar y la formación de calidad, impulsando una visión académica orientada a la innovación, la sustentabilidad y el desarrollo tecnológico.