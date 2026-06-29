Inicia en Zacatecas construcción de Universidad Nacional Rosario Castellanos

Zacatecas, Zac.- Con la colocación de la primera piedra de las instalaciones de la Universidad Nacional Rosario Castellanos Campus Zacatecas, la administración que encabeza el Gobernador David Monreal Ávila, de la mano del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, inició uno de los proyectos educativos más importantes de los últimos años, que requerirá una inversión de 102 millones 595 mil 105 pesos en su primera etapa y la meta de brindar educación superior gratuita y de calidad a miles de jóvenes.

Durante el acto, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza; la Secretaria de Educación, Gabriela Pinedo Morales; y la Rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Alma Xóchitl Herrera Márquez, comenzaron formalmente los trabajos de construcción de esta casa de estudios.

La Directora del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas (Inzace), Laura Elvia Bermúdez, informó que, en la primera etapa, se contempla la construcción de edificios de aulas, áreas administrativas, auditorio, laboratorios de cómputo, sala de juicios orales, consultorio médico, espacios para servicio social, cultura de paz, mobiliario y equipamiento, con el objetivo de concluir la obra en marzo de 2027.

Por gestiones y facilidades del Gobernador David Monreal, destacó que el Campus se edificará sobre una reserva territorial de 5 hectáreas en la comunidad Cieneguillas, de la capital zacatecana, y contará con una oferta inicial de 10 licenciaturas, entre ellas Derecho y Criminología, Ciencia de Datos para Negocios, Relaciones Internacionales, Urbanismo, Economía y Desarrollo Sostenible, además de Humanidades y Narrativas Multimedia.

Reyes Mugüerza afirmó que este proyecto representa un paso histórico para romper con la desigualdad en el acceso a la educación superior y convertir los llamados “desiertos educativos” en verdaderos oasis de oportunidades para las y los jóvenes zacatecanos.

Subrayó que la Universidad Nacional Rosario Castellanos contribuirá a garantizar que ningún estudiante quede fuera de la educación superior por falta de espacios o de recursos económicos, al tiempo que reconoció el liderazgo de la Rectora Alma Xóchitl Herrera Márquez, así como el trabajo realizado por la Secretaria de Educación, Gabriela Pinedo Morales, y la Directora del Inzace, Laura Elvia Bermúdez Valdés, para hacer realidad este proyecto.

Por su parte, la Secretaria de Educación, Gabriela Pinedo Morales, fue reconocida por su labor para ampliar las oportunidades educativas y fortalecer las políticas que buscan reducir las desigualdades mediante una educación pública incluyente y de calidad.

En tanto, la Rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Alma Xóchitl Herrera Márquez, destacó que esta institución forma parte del proyecto nacional impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para ampliar el acceso a la educación superior, con una meta de crear 300 mil nuevos espacios universitarios durante el sexenio.

Explicó que, actualmente, la Universidad atiende a más de 94 mil estudiantes en distintas entidades del país mediante un modelo educativo gratuito, flexible e incluyente, diseñado para responder a las necesidades de las nuevas generaciones.

Asimismo, anunció que el registro de aspirantes permanecerá abierto hasta el 31 de agosto, con el propósito de que más jóvenes y personas adultas con bachillerato concluido puedan incorporarse a este proyecto educativo.

La nueva sede en Zacatecas iniciará actividades con una matrícula estimada de 1 mil 503 estudiantes y proyecta atender a cerca de 1 mil 913 alumnos en el ciclo 2026-2027, por lo que se consolidará como un nuevo polo regional de educación superior, innovación y desarrollo.