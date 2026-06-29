Comienza curso de diseño y actualización del CASE

Zacatecas, Zac.- En el marco de las Primeras Jornadas de Gestión Educativa: Talleres de Trabajo Institucional, Innovación Curricular y Aseguramiento de la Calidad, dio inicio el curso “Diseño y actualización de la Unidad Didáctica de Estrategias de Aprendizaje para los cursos del Programa Académico Común (PAC) del Área de Ciencias de la Salud” de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

El objetivo del curso es estructurar de manera colegiada la Unidad Didáctica Integrada (UDI) de Estrategias de Aprendizaje, mediante la participación de docentes, para definir contenidos, resultados de aprendizaje, estrategias didácticas y criterios de evaluación que fortalezcan una formación pertinente y de calidad para las y los aspirantes del Área de Ciencias de la Salud.

La realización de este curso constituye un trabajo prioritario para el Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles (CASE), ya que permitirá consolidar acciones orientadas a promover estrategias de aprendizaje acordes con las necesidades actuales de formación en el Área de Ciencias de la Salud, dirigidas a estudiantes de nuevo ingreso, así lo expresó la coordinadora del CASE, Dolores Aldaba Andrade.

La funcionaria agregó que las responsables del curso son las docentes Carolina Martínez Ríos y Laura Elena Bernal Ramírez, y que alrededor de 15 docentes participarán en las actividades programadas del 29 de junio al 3 de julio en las instalaciones de la Unidad Académica de Contaduría y Administración (UACyA).

En el inicio del curso, la docente investigadora de la Unidad Académica de Psicología, doctora Noemí González Ríos, destacó que el diseño y estructuración colegiada de la UDI de Estrategias de Aprendizaje se integrará en una planeación didáctica de 10 sesiones, con contenidos temáticos que fortalecerán la formación de las y los estudiantes.