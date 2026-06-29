Organiza UAZ programa de capacitación directiva en cultura de la legalidad

Zacatecas, Zac.- En un esfuerzo sin precedentes por transformar la vida interna de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), a través de la Oficina del Abogado General dirigida por Fernando Hazael Huerta Robles, y bajo el mandato del rector de esta casa de Estudios, Ángel Román Gutiérrez, han puesto en marcha una ambiciosa serie de capacitaciones de alta especialización dirigidas a directoras, directores, coordinadores, personal administrativo y agentes de cambio universitarios.

Este programa estratégico liderado por el funcionario universitario Fernando Huerta, no solo redefine las competencias de las autoridades escolares, sino que fortalecerá de manera contundente la toma de decisiones en cada uno de sus espacios administrativos, dotando a los liderazgos de la certeza jurídica necesaria para afrontar los retos actuales.

El arranque de esta jornada formativa se dio en el marco de la Escuela Internacional de Verano UAZ/SPAUAZ 2026, mediante el Curso-Taller “Gestión Directiva y Administrativa para la Prevención de las Violencias, Seguridad Escolar y Cultura de la Legalidad”. Con una duración total de 30 horas en modalidad híbrida, este espacio se convirtió en el epicentro del debate sobre cómo construir entornos escolares auténticamente seguros, democráticos e inclusivos.

Ponentes de primer nivel para un nuevo modelo de gobernanza

Para materializar este cambio de paradigma, la UAZ y la Oficina del Abogado General integraron a reconocidos especialistas en la materia, destacando las ponencias de los especialistas Said Pabel Huerta Robles y Armando García Neri. A través de sus intervenciones, las y los directivos, administrativos y agentes de cambio universitarios profundizaron en el análisis normativo, la resolución pacífica de conflictos y el diseño de políticas públicas con enfoque de derechos humanos y seguridad ciudadana.

La incorporación de estas visiones expertas permite a toda la estructura universitaria transitar de una postura meramente reactiva a una estrategia proactiva, asegurando que cada protocolo contra la violencia de género, el acoso escolar o la discriminación se aplique con un criterio impecable y con total apego a la legalidad.

Prevenir antes que reaccionar “El nuevo rostro institucional”

Esta serie de capacitaciones de la UAZ, operada a través de la Oficina del Abogado General, marca un antes y un después en la visión institucional. Tradicionalmente, la oficina intervenía una vez que el conflicto o la violencia ya se habían consumado. Hoy, la directriz de la máxima casa de estudios es clara, se tiene el mandato ético de generar espacios libres de violencias, donde la prevención del delito sea la prioridad absoluta antes que la simple actuación legal posterior.

A través de los cuatro módulos del curso que abarcan desde la radiografía de las violencias contemporáneas hasta la gestión de crisis de seguridad externa y el diseño de Planes de Intervención Institucional las y los directivos, el personal administrativo y los agentes de cambio regresarán a sus unidades con una ruta metodológica clara, comunitaria y perfectamente adaptada a su propio contexto.

Con estas acciones, bajo el mandato del rector Ángel Román Gutiérrez, no solo fortalece las capacidades técnicas de sus cuadros directivos y de apoyo, sino que consolida una política institucional de paz, inclusión y estricta legalidad, demostrando que la certeza jurídica es el cimiento más fuerte para proteger a nuestra comunidad universitaria.